El diputado Omar Barboza (UNT-Zulia) aseveró que es importante que las nuevas autoridades del CNE sean juramentadas en la AN presidida por Juan Guaidó.

«Es muy importante que se conforme este Comité de Postulaciones Electorales y debe conformarse ante esta AN, ls presidida por Juan Guaidó, que es el presidente de la an legítima que tiene venezuela», dijo en entrevista concedida a ND.

A la vez que recordó que el hemiciclo de sesiones de la AN está secuestrado por el régimen con la complicidad de algunos diputados.

Sobre la realización de elecciones presidenciales dijo que aún hay «algunos problemas por delante pero las elecciones previstas por la Constitución y las que no se han realizado son las elecciones presidenciales, porque lo que ocurrió en mayo de 2018 fue un montaje, un fraude».

«Las que están más atrasadas son las elecciones presidenciales y por eso nuestra posición final va a depender de lo que se decida sobre la necesidad urgente de realizar unas elecciones presidneciales libres lo más pronto posible», reiteró