El diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia – Lara), cargó contra Luis Parra este miércoles, al afirmar que éste no tiene moral para hablar de transparencia, y que primero tiene que «revisar sus acciones».



«Han sometido a Venezuela a la peor crisis en la historia republicana ¿cómo pueden hablan de transparencia? Lamentablemente en el caso del señor Parra no tiene moral para hablar de transparencia, primero debe revisar sus acciones», consideró Marquina.

Dijo que es importante diferencias el discurso de las acciones y que «siempre hemos demostrado la necesidad de la transparencia. Hasta este momento no han explicado cómo a una persona como Alex Saab le entregaron una carta de buena conducta».

«Al pueblo de Venezuela una de las cosas que tenemos que devolverle es la confianza en sus gobernantes, por eso es necesaria esa comisión técnica y también estamos avanzando en la designación de un Contralor General ad hoc», expresó.

De igual forma, afirmó que la confianza en el pueblo venezolano se mantendrá siempre que se garanticen más y mejores «métodos de transparencia». «Se aprobaron los recursos y nosotros dejamos por escrito nuestro voto salvado», acotó.

Elecciones



En tanto, Marquina consideró que la señal que emana del gobierno socialista de Nicolás Maduro es que no hay ninguna disposición por realizar «verdaderas elecciones» y dijo creer en el debate para que en el país «podamos llegar a tener elecciones libres y justas»

«Más que tratar de convocar o desconvocar, es que el pueblo de Venezuela está muy claro en las condiciones en que estamos viviendo. Cuando la voluntad popular se impone, luego es desconocida por el régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto cuando a pesar de las trampas se ganan elecciones y el Gobierno designa protectores que no fueron electos por el pueblo de Venezuela. No podemos solamente decir vamos o no vamos», señaló, entrevistado por Diana Carolina Ruiz.

Aseguró que lo primero que se debe reivindicar es el debate porque una de las razones «por las que hemos enfrentando este régimen» se debe a que «se nos pretenda silenciar, así que la lucha que damos por la democracia es para reivindicar el debate».

«Hoy tenemos en Venezuela la peor crisis económica y social por las condiciones que ha generado el régimen que pretende quedarse en el poder», señaló.

Gira de Guaidó



Por otra parte, se refirió a la gira del presidente de la AN, Juan Guaidó. Dijo que el éxito de su jornada «disipa las dudas en el pueblo de Venezuela y permite coordinar mucho más las acciones que todos los actores y países que nos apoyan tienen que seguir desarrollando»

«Que los venezolanos entiendan que si bien es importante la presión internacional, también es importante reactivar la protesta y el reclamo dentro del marco constitucional. Nos sobran razones para protestar», precisó.