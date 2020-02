El diputado Luis Lippa (PJ-Apure) denunció este jueves las supuestas intenciones de la junta directiva de Luis Parra de querer incorporar a diputados suplentes, de manera arbitraria, sin que exista ausencia absoluta de los diputados titulares.

«La ilegal junta directiva del diputado Luis Parra viene aplicando a lo macho la violación al artículo 186 de la constitución, donde los diputados suplentes por lista 3 y 4 están tomando posesión arbitrariamente sin que exista ausencia absoluta de los diputados titulares 1 y 1 del bloque democrático, que no se venden ante el régimen en la operación alacrán y donde la única junta directiva legal es la que preside Juan Guaidó», expresó Lippa a través de una nota de prensa.

El diputado condenó la actuación de la fracción del Psuv dentro de la Asamblea Nacional. «Llevan cuatro años en la AN y no ha contribuido en nada, al contrario, ha hecho es enredar los procesos y el último enredo lo hizo el 5 de enero donde no se le permitió la entrada a Juan Guaidó y no permitieron la instalación correcta que se debió realizar en la mañana dentro del Palacio Federal Legislativo y se efectuó en la tarde en la sede de El Nacional», recordó.

Lippa insistió en la falta de quórum para instalar dicha junta directiva, y violaron los reglamentos de interior y debate. “Quieren seguir violando el artículo 186 de la constitución Bolivariana de Venezuela, donde se explica de una forma muy clara, que cada uno de los estados tendrá sus diputados y suplentes. En este caso los diputados titulares y suplentes de condición de circuito que en algún momento hay una ausencia absoluta de ellos, queda en suplente y no queda absolutamente más nadie”.

De igual manera explicó cómo es la sustitución de los diputados titulares de la lista, en caso que así ocurra. «Para el caso de los diputados por lista, está el primer diputado, el segundo diputado que es el suplente y luego vendría como suplentes el tercero y cuarto. estos señores violando el artículo 186, ahora quieren incorporar el tercero y cuarto suplente sin haberse desincorporado de manera absoluta uno de los dos primeros diputados. Una vez más demuestran la ilegalidad, la inconstitucionalidad y lo otro, no pueden tener quórum y al no tener quórum no pueden instalar ninguna sesión y ellos siguen enredando al país y la Venezuela que queremos construir”, reiteró.

El diputado Lippa también denunció acosó por parte del servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional desde hace bastante tiempo y que este domingo en la noche llegaron a su casa armados y encapuchados en una camioneta y estuvieron al frente por alrededor de 20 minutos, según explicó, con la intención de amedrentarlo tanto a él como a su familia.

La misma situación vivió este lunes cuando se dirigía a su farmacia. Lippa contó que fue nuevamente perseguido por funcionarios del Sebin, al parecer, «le tiraron» el carro y le tomaron fotos con la misma finalidad de acosarlo.