La diputada Karim Vera (PJ-Tachira) condenó este martes que el paro convocado el pasado viernes por el ELN haya afectado a los tachirenses y que la Fanb no hizo para impedirlo.



«La guerrilla del ELN decretó un paro armado en algunos departamentos de Colombia, pero en ningún momento ha sido ajeno a lo que vive el Táchira y la frontera venezolana, porque ese paro armado fue fraguado en territorio venezolano, porque no podemos olvidar que ha sido la frontera venezolana la que ha brindado abrigo a esos grupos irregulares», dijo en entrevistas concedida a ND desde Los Salias donde se llevará a cabo la sesión de la AN.

«Vimos como una frontera totalmente desolada y totalmente desprotegida incluso por las Fuerzas Armadas venezolanas permeó ese paro armado a través de la frontera de Boca de Grita y fue tomada por asalto por guerrilleros del ELN, ante los ojos indiferentes de la FANB».

Vera indicó que pese a que no hay cifras oficiales de muertos o heridos el «mal llamado protector del Táchira, Freddy Bernal» informó que hay 14 detenidos (Los Rastrojos) y «los ve como un trofeo cuando siguen muriendo personas en manos de esos grupos irregulares, tanto paramilitares, guerrilleros y colectivos y no hacen nada».

Asimismo, apuntó que este martes amanecieron nuevamente casas de dirigentes políticos del Táchira marcadas con grafitis. «Repitiendo esas prácticas nazis donde los amenazan por su activismo y los van a matar».

¿Dónde está el mal llamado protector del Táchira cuando el pueblo pasa más de 16 horas sin servicio eléctrico y que no tiene agua, ni combustible y tienen que pagar 20 mil pesos para surtir gasolina?», enfatizó.