El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia), aseveró este martes que la junta directiva de Luis Parra, elegida en la controvertida sesión del 5 de enero, podrá ir al TSJ a solicitar que quiten el desacato pero eso no tendría validez.



«Lo que pueden hacer es acudir a esa farsa del TSJ a pedir que le levanten el supuesto desacato y el TSJ va a decir que sí. Porque todos reciben órdenes de Maduro», dijo el diputado a ND, desde San Antonio, donde se llevará a cabo la sesión de este martes.

Guanipa enfatizó: «todo eso no tiene validez porque la AN está presidida por Juan Guaidó, no hay más asamblea».

El parlamentario indicó que si Parra solicita que quiten el desacato ante el TSJ esto corroboraría que está totalmente vinculado a Maduro. «Es la demostración de que están totalmente vinculados a la dictadura de Nicolás Maduro, Parra y quienes lo acompañan no actúan por decisión propia, son títeres, agentes de Nicolás Maduro y de esa dictadura si ellos están acudiendo a el ilegítimo TSJ que según Brito era un burdel».

«Eso quiere decir que el entró a ese burdel y ellos entraron a ese burdel, a esa mecánica que es diabólica de ruptura institucional, porque en Venezuela en las instituciones están totalmente destruidas».