El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, denunció este martes que el Hospital de Niños JM de los Ríos no cuenta con los servicios para diágnostico de enfermedades y que de los 8 pabellones que tiene la infraestructura solo funciona uno y medio.

«En el JM de Los Ríos solo funciona un pabellón y medio, de ocho que tiene la infraestructura, es decir que la mora quirúrgica sobrepasa los 4.500 niños esperando por una intervención quirúrgica. ¡Acabaron con la salud en Venezuela!», expresó a través de un video en Twitter.

«Como en la mayoría de los hospitales en Venezuela no hay agua,los pacientes y sus familiares sufren las consecuencias . Es inconcebible que un hospital tengo esos niveles de sequía que afectan su funcionamiento», agregó.

Guanipa, condenó que algunas especialidades como oncología, leucemia no funcionen y que no hay quimioterapias para atender a los niños. «A la dictadura no le importa para nada la solución de los problemas, la corrupción es lo que ha hecho que esta gente acabe con la posibilidad de que los niños tengan la protección de su salud».

«Por eso debemos seguir luchando y trabajando hasta que el país pueda encontrarse con la democracia y la libertad».