El diputado Carlos Bastardo (F16J-Monagas) rechazó este jueves que parlamentarios que apoyan a Juan Guaidó asistan al Palacio Legislativo secuestrado desde el 5 de enero. Así lo dijo en una entrevista exclusiva con ND.



«Desde el primer momento la Fracción 16 de Julio no estuvo de acuerdo con la manera en que se conformó el Comité de Postulaciones, porque dentro de ellos hay cuatro exdiputados del Psuv que son parte del fraude constituyente y esto constituye una falta en lo que debió ser la conformación del comité de postulaciones», dijo desde la escuela técnica Don Bosco.

«Para presentar el informe del día de hoy esa Comisión tuvo que ir al Palacio Federal Legislativo que está tomado militarmente desde el 5 de enero por agentes paramilitares y no permiten que el presidente legítimo Juan Guaidó ni los diputados puedan entrar al Palacio», agregó.

Bastardo recordó que la comunidad internacional no concibe elecciones con Maduro en el poder. «Nuestros aliados internacionales lo han dicho. La única alternativa es el cese de la usurpación para luego ir a elecciones libres porque aún cambiando el CNE, ¿qué pasaría con los cuerpos de seguridad y el dinero que se mueve durante esos procesos? No habrá elección justa sin cese de la usurpación», enfatizó.

Asimismo, Bastardo aseguró que no importa la razón por la cual los diputados hayan ido al Palacio Federal Legislativo, porque ninguna razón es válida. «No podemos respaldar desde ningún punto de vista que diputados que están hoy con nosotros y reconocen a Guaidó se sienten y se pongan de acuerdo en unos nombres que el día de mañana sean presentados por Luis Parra».

«Es caer en la misma trampa que trajo la incorporación de los diputados del Psuv con un motivo electoral; ellos no creen en la democracia ni creen en la libertad. No respetan al Parlamento y lo que buscan es tiempo, desmotivar a la ciudadanía, enredar toda esta situación», condenó.

El parlamentario indicó que el «venezolano de a pie» no ve con buenos ojos este Comité de Postulaciones Electorales. «No entienden o lo ven muy mal que nosotros no podamos sesionar en el Palacio, pero hay una comisión que también fueron electos por nosotros y otros diputados que actúan para nombrar unos miembros y el día de mañana será para actuar contra esta legítima AN y a favor de la libertad de Venezuela».