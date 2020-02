El segundo vicepresidente de la AN, Carlos Eduardo Berrizbeitia, consideró este martes que la gira internacional de Juan Guaidó ha sido exitosa e indicó que a su regreso debe aportar grandes ideas para la conducción política en el país.

«La expectativa que tenemos con el regreso de Guaidó es tremenda; a su regreso debemos ver su discurso y ver las líneas de acción que va a tomar en esta fase en la gravísima crisis que vive el país. Guaidó es el líder de la oposición y el presidente de la AN legítima esperemos que venga como líder a la conducción política en esta etapa de la crisis», dijo en entrevista con ND.

Sobre el 4 de febrero

En palabras de Berrizbeitia el 4 de febrero de 1992 fue el inicio de la crisis que vive Venezuela. «Unos militares levantando sus armas en contra de un gobierno legítimo que había sido electo de manera legítima como era el presidente Pérez y allí comenzó la tragedia lamentablemente».

«Ese día quedó grabado, una tanqueta subiendo por unas escaleras para asesinar al presidente Pérez y la tragedia incursa en un sistema socialista y que nos llevó a esta desgracia, acabaron con un país que tenía todo para crecer y ahora está destruido».