El diputado a la Asamblea Nacional, Omar Ávila, afirmó este viernes que la gira de Guaidó puede considerarse un éxito a nivel de «marketing político»; sin embargo fue cauto al evaluar sus resultados.

“¿Que si fue un éxito la gira?, indudablemente que sí, ¿Que le dio oxígeno a Guaidó?, también. No obstante dijo que, hay que ver los frutos que arrojará para el país. De ahí a que esa gira internacional vaya a generar resultados políticos concretos, no se puede asegurar ni que sí, ni que no, es lo responsable por ahora. Lo que cabe preguntarnos, es qué viene después de esta gira. Por ahora es un éxito solo a nivel de marketing político”, argumentó en una nota de prensa el también secretario general del partido Unidad Visión Venezuela (UVV).

“Desde Unidad Visión Venezuela esperaremos por su regreso, que es cuándo podremos ver realmente si la gira fue positiva para los intereses del país, pero sobre todo de hechos concretos (acuerdos), que vayan en beneficio de nuestro pueblo”, agregó.

Por otro lado, criticó que constantemente se habla de diálogo y rectificación, “pero no vemos voluntad ni adelanto en el tema, más bien todo lo contrario”.

Por último, se refirió al ultimo reporte publicado por el BCV, que ubicó la inflación del año 2019 en casi diez mil por ciento.

“Los números son más devastadores que los que se venían constantemente publicando desde la AN, pero que además mes a mes desde Unidad Visión Venezuela, nosotros lo ratificábamos, a través de nuestros artículos y declaraciones a los medios, que estaban lejos de la realidad y que las cifras de Cendas, ya también al publicarlas, venían detrás de la carreta. Seis años escuchando a Nicolás Maduro hablar de recuperación económica y la realidad es que vamos de mal en peor; el dólar paralelo continúa subiendo lento, pero seguro, en la que lamentablemente hoy en nuestra Venezuela lo único que tenemos más depreciado que nuestra moneda es la palabra del régimen”, concluyó.