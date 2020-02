El diputado José Gregorio Aparicio (exVP – Monagas) criticó este martes las acciones de calle que ha anunciado Juan Guaidó desde Washington, Estados Unidos.



«Nosotros somos paz y amor», dijo en entrevista con ND antes de la sesión presidida por Luis Parra. «Estoy informado de que llamará a más acciones de calle y le digo a los venezolanos que esta AN no quiere más confrontación sino soluciones».

Agregó que la Asamblea Nacional dirigida por Luis Parra es de «soluciones».

«No al populismo. Sí a la solución. La junta directiva va bien encaminada ya que todos los diputados del país queremos buscar solución y bienestar a todos los trabajadores».

Indemnizar a jubilados de «Saco Sal»

Por otra parte, Aparicio anunció que buscará un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para indemnizar a un grupo de jubilados de la empresa Saco Sal (antes Ensal), ubicada en el estado Sucre.

«Esta semana logramos reunirnos con representantes de extrabajadores de la empresa nacional Salinas, la cual encontré en total abandono», dijo.

«Esta empresa producía al año 450 mil toneladas de sal y ahora produce 0 kg de sal; luego de que fue descentralizada y dirigida poe la Gobernación del estado Sucre los trabajadores, desde hace 12 años fueron jubilados y no percibieron sus prestaciones sociales».

Aparicio informó que no pedirá al gobierno que cancele esa deuda porque se volvería «sal y agua»; sino que «decidimos que hagamos una reunión y enlace con el gobierno nacional para que, en vez de pagarle prestaciones sociales, se le haga a manera de indemnización un pago único con un bono especial, para que tengan las posibilidades de atender su salud y atender la situación de vivienda que muchos no tienen».

Pese a que no precisó el número de trabajadores, el parlamentario exhortó al Gobierno nacional a que atienda a los trabajadores y situaciones similares a esta en otras empresas.