El diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) aseveró este viernes que existe voluntad política de la mayoría de los diputados para lograr la renovación integral del CNE y destacó que el Comité de Postulaciones Electorales es parte de la negociación para ir a elecciones libres.

«El propio Comité y la Comisión Preliminar es un proceso de diálogo, de negociación y de acuerdos y este es el propio ejercicio de la política; hay espacios que no deben calificarse como una mesa de negociación para saber que hay entendimiento», dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

«Ayer avanzamos en tener un primer espacio para el nuevo CNE y debemos reconocer la voluntad política del Psuv y pedimos que se mantenga porque siempre es importante recordar que es el ciudadano el que es el centro de la acción».

Aseguró que los diputados de la unidad asistieron al Palacio Legislativo para recuperar el espacio que perdieron el 5 de enero y explicó que cuando se instaló la comisión se fijo como lugar de reuniones el Salón Francisco de Miranda. «Ayer fue una reivindicación y una toma de los espacios naturales de la AN que fueron lamentablemente sacados a la fuerza el 5 de enero, en noviembre todos los factores decidimos que la sede administrativa de esa comisión iba a ser en el salón Francisco de Miranda».

«Ayer retomamos el salón como el espacio para hacer las reuniones de la comisión que está conformada en su mayoría por diputados de la MUD y hay diputados del Psuv y de otras bancadas que reconocemos».

A la vez que subrayó que su presencia en la AN no significa que reconoce a Luis Parra como presidente del Poder Legislativo y dijo «eso no es así, el único presidente y la única junta directiva que reconocemos es la que encabeza Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia».

Precisó que el próximo miércoles asistirán nuevamente y determinarán cuales son los nombres de las 10 personas que junto a los diputados conformarán el comité y expresó: Deberíamos tenerlo en las próximas semanas.

Sobre las declaraciones de Guaidó en las que reiteró que no se prestarán para farsas electorales, Medina afirmó que están «alineados». «No hay fracturas en la oposición, estamos perfectamente alineados con Juan Guaidó, por eso trabajamos en esta ruta, para lograr elecciones libres y el primer paso es tener un nuevo CNE».

Sin embargo, reiteró «el CNE no lo es todo, debemos construir el camino, con los requisitos de observación internacional, con un CNE electo desde la AN, con garantías de ejercicios plenos y políticos, solventar el problema de la infraestructura, ingeniería electoral, hay que resolver el tema de la AN, los inhabilitados, exiliados, yo no tengo partido político porque PJ está inhabilitado, queremos elecciones sin farsas electorales», enfatizó.

Indicó que es importante que la renovación del CNE sea integral. «Hemos tenido un CNE partidizado y eso no puede ser, por eso apostamos a una renovación integral, que se cambien los actores y las reglas no escritas que han dominado al ente electoral».

«No puede haber medios nuevos CNE, hay que renovar completamente la confianza en el voto».

Medina recordó que ninguna de las dos bancadas de la AN cuenta con las 2 terceras partes para conformar el CNE y agregó «es verdad somos 100 diputados y el Psuv tiene los otros votos necesarios, por eso hay que demostrar voluntad política para evitar que esto llegue al TSJ, ayer todos demostramos voluntad política».

A la vez que estimó que el día que se designe un nuevo CNE desde la AN es Juan Guaidó quien debería estar sentando en el puesto de la presidencia. «La AN legítima que fue electa por la mayoría, con el reglamento de interior y de debates, la constitución y la que representa Juan Guaidó, eso es lo lógico pero debemos hacer un camino para llegar hasta allá».

«Porque el 5 de enero se enredó todo y hay que desenredarlo y se desenreda con voluntad política, debemos reordenar los

entendimientos, y decir aquí hay un mecanismo, un CNE que se tiene que renovar y estamos reconociendo a las bancada del PSUV para construir un nuevo camino».