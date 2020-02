El abogado Joel García, quien fue designado como el jurista privado de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, informó este miércoles que le podrían “inventar cualquier cosa” para inculparlo y así afectar directamente a Guaidó.

“Lo del Tribunal, no vamos a saber, estaba de guardia el tribunal segundo contra el terrorismo, ¿qué le podían imputar?, mira no sabemos, ahora le podrían inventar mucho, porque viene de un viaje de Lisboa donde fue chequeado sus maletas, fue chequeado como persona, entonces no creo que consigan nada que le pudiera comprometer. Le dijeron que debía declarar ante aduanas, pero ninguna prenda de vestir que usted traiga consigo puesta tú la puedes declarar porque eso es de uso personal, eso es absurdo, eso es una excusa para aprehender a un familiar de Guaidó y afectarle directamente, acuérdense que Cristopher Orlando Figuera lo dijo, que quería aprehender a la mamá de Guaidó, pero como no se pudo, aprehendieron a Marrero, y ahora a un tío de él para afectarlo directamente”, expresó García en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

Por otra parte, en torno al caso de diputado Juan Requesens, detalló que “el día de hoy estaba pactada la continuación de la audiencia, pero por falta de traslado se difirió para el próximo miércoles, era de pensarse que no lo iban a trasladar por los hechos ocurridos el día de ayer, el movimiento que ha habido, lo teníamos previsto de que no lo iban a trasladar y efectivamente, no lo trasladaron. No sabemos atribuirle la responsabilidad a quien sobre que no fue trasladado.

“Es práctica que le asignen defensas públicas, ya lo hicieron con Zambrano, con Gilber Caro, con Ismael León, lo hacen para dejarlos indefensos. Es una hazaña directamente a Guaidó porque a él no lo pueden atacar, entonces atacan sus lados afectivos, de alguna manera eso se preveía también, puede seguir estas prácticas a personas allegadas a él. Él dijo que estaba en Dgcim Boleíta. Es una detención arbitraria, la Constitución, que aquí o se respeta, establece que una persona puede ser detenida en dos condiciones nada más, porque sea sorprendido flagrantemente cometiendo un hecho punible o exista una orden judicial, y para él no creo que haya existido ninguna de las dos. Una orden de aprehensión se la fabrica en un momentico cualquier tribunal de estos”, finalizó.

