La vicepresidenta oficialista, Delcy Rodríguez resaltó este lunes que la aerolínea TAP AIR Portugal fue suspendida por 90 días, por presuntamente violar la normativa de Aeronáutica Civil Venezolana.

«La aerolínea TAP ha sido suspendida por noventa días en razón de las graves violaciones de la normativa de la Aeronáutica Civil Venezolana, sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiere lugar. ¡Venezuela se respeta!», escribió Rodríguez al retuitear un post del ministro Hipólito Abreu.

Más temprano, Abreu rindió declaraciones a la prensa sobre el vuelo en el que TAP Air Portugal transportó a Juan Guaidó el pasado martes y advirtió que «evaluaban multas y la suspensión definitiva de la aerolínea», sin embargo fue más de una hora después que informó a través de Twitter, que es oficial la suspensión. «Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela».

Según Abreu, en el vuelo se detectaron «una serie de materiales no autorizados que fueron colocados dentro de la aeronave, no posee información de fumigación; no se habían hecho la identificación de las personas que se encontraban en la aeronave; los formularios utilizados en el vuelo no se corresponden».

La aerolínea TAP ha sido suspendida por noventa días en razón de las graves violaciones de la normativa de la Aeronáutica Civil Venezolana, sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiere lugar. Venezuela se respeta! https://t.co/yKpUY5o0ac — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) February 17, 2020