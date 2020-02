Juan Carlos Alvarado, secretario nacional de Copei, destacó este jueves que durante el último trimeste de 2019 exigieron al CNE y la AN garantías del proceso electoral de cara a las elecciones del Parlamento.



“Fijamos posición en lo concerniente a la eliminación de los puntos rojos. Con la observación internacional y la posible permanencia de estos observadores antes, durante y después del proceso electoral para darle mayor garantía y transparencia al proceso”, apuntó Alvarado.

Mencionó la necesidad de que haya un sorteo donde los partidos políticos consignen su propio listado de personas a participar dentro de lo que tiene que ver con los miembros de mesa de dicho proceso electoral; “ya que en los últimos procesos electorales se ha venido verificando, que una vez que se hacen estos sorteos, en su mayoría, son personas militantes -yo no se si casualmente o no- del partido de gobierno”.

Afirmó que la tolda verde dejó claro que participará en el próximo proceso electoral, “y hemos concluido en hacer un llamado a la unidad en general. A todos los factores que hacen vida en la alternativa democrática que hacemos oposición a este gobierno para ponernos de acuerdo y tomar en cuenta los liderazgos naturales de cada uno de los verdaderos espacios que existen en cada una de las regiones; tanto de los circuitos como en los estados”.

Acotó que en reuniones con diputados le han manifestado su deseo de participar y ser reelectos en el próximo proceso electoral. “Hay unos que no lo hacen por temor a hacer ese pronunciamiento. Y nosotros le hemos dado el fiel respaldo. Siempre y cuando cuenten con ese apoyo de las regiones”.

Finalizó con un llamado para que oficialismo y oposición entiendan que los ciudadanos necesitan «soluciones concretas y rápidas».

“El pueblo no está dispuesto a esperar a que se pongan de acuerdo o no en el conflicto político. La gente quiere solución a los problemas que actualmente está viviendo. Nosotros estamos ganados a todas las soluciones que se puedan dar en la materia electoral y constitucional para poder solventar la crisis política; ahora hay una realidad constitucional, y es que si la AN no logra un acuerdo para solventar eso – que ojalá Dios quiera y sea a través de esa vía- entonces hay que declarar un mecanismo de la omisión legislativa y llevarlo a las instancias del Tribunal Supremo de Justicia. Pero todo lo que esté enmarcado dentro de la constitución, nosotros vamos a respaldarlo siempre y cuando prevalezcan los intereses del pueblo venezolano antes que cualquier otro tipo interés de tipo de vanidad político, partidista o personal”, concluyó.

Nota de prensa