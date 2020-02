El Frente Institucional Militar expresó este jueves su rechazo a la decisión de Nicolás Maduro de designar a un representante del gobierno de Cuba como miembro del Consejo de Ministros con instrucciones expresas de participar activamente en los asuntos políticos y administrativos del Estado venezolano.



En ese sentido exigen a la AN y a su presidente, Juan Guaidó, a declarar persona no grata al embajador cubano y se ordene su inmediata salida del país «en unión de los miles de cubanos que violentan nuestra soberanía con diferentes cargos en las áreas militares, de comunicaciones, de salud, de registro público y de actividades administrativas del país», expresa parte del comunicado.

A continuación el comunicado íntegro, firmado por el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente), el General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala (Vicepresidente) y otros:

En peligro nuestra soberanía nacional



Nosotros los oficiales y tropas retirados de la FAN, miembros del Frente Institucional Militar, elevamos nuestra más enérgica protesta contra la nueva violación de nuestra Constitución Nacional cometida por el usurpador de la Presidencia de la República quien, transgrediendo los artículos 40 y 41 de la Carta Magna, designa a un extranjero, y representante de una potencia extranjera, como miembro del Consejo de Ministros con instrucciones expresas de participar activamente en los asuntos políticos y administrativos del estado venezolano.

Los venezolanos todos debemos exigir que se restituya el honor patrio exigiendo la inmediata anulación de tal infamia contra nuestra soberanía e independencia. A falta de la decisión de los usurpadores en tal sentido, reiteramos nuestra exigencia a la Asamblea Nacional y a nuestro Presidente encargado, que declare persona no grata al embajador cubano y se ordene su inmediata salida del país en unión de los miles de cubanos que violentan nuestra soberanía con diferentes cargos, en las áreas militares, de comunicaciones, de salud, de registro público y de actividades administrativas del país.

Mientras que por cada uno de esos miles de cubanos se pagan cantidades que superan los US$ 1000,00, a los venezolanos se nos paga por nuestros servicios menos de US$ 20,00 para que tratemos de sobrevivir. Para colmo de desgracias, ahora los usurpadores pretenden gravar con impuestos las remesas que recibimos de nuestros familiares en la diáspora, que ya han pagado impuestos en los países donde producen ese dinero.

La FAN, de la que nosotros formamos parte, que derrotó militarmente en los años 60 esa intervención cubana en el país, hoy en día, activos y retirados, apenas recibimos sueldos y pensiones, (por las que pagamos con aportes de hasta el 8% mensual del sueldo), que como el resto del país no superan los US$ 20,00 en los más altos grados del estamento militar. Carecemos de servicios de salud, de alimentación, de educación, de recreación y otros servicios sociales ya que el IPSFAN, Seguros Horizonte, los círculos y los hospitales militares colapsaron y lo muy poco que queda se emplea para atender a los recomendados por el psuv y funcionarios de la usurpación. Nuestra precaria condición social más los delitos de corrupción, de contrabando y de participación en el mercado de la droga de los que acusan a los mandos militares, incide progresivamente en un profundo deterioro del liderazgo de la cúpula militar, lo que ha causado desmoralización, indisciplina, destrucción del apresto militar y masiva deserción.

Agregamos la inconstitucional deformación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, por una írrita asamblea sin facultades ni potestad para realizarla y la agregación a la FAN de una milicia política, inconstitucional por no estar sustentada en la carta magna, dentro de la cual se repartirán jerarquías de tropa y oficiales a elementos sin formación militar y con oscuros antecedentes personales, que dependerán de una caja mensual de alimentos, clap, y que aumentarán y harán irremisible el total colapso y destrucción del IPSFAN y demás órganos de atención social a la FAN.

Urgimos a la nación venezolana, en especial a todos y cada uno de los participantes activos en el proceso político del país, a que olviden las apetencias personales y trabajen con ahínco, unidos a nuestro Presidente encargado Juan Guaidó, para que en esfuerzo conjunto logremos recuperar la libertad y democracia perdidas, aprovechando el impulso del apoyo que más de los 50 países más importantes del mundo le han dado para que continuemos la lucha.

En Caracas a los seis días del mes de febrero del año 2020 en el vigésimo año de nuestra existencia como Asociación Civil en defensa de la democracia y la institucionalidad en el país.

Por el Frente Institucional Militar

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala. (Vicepresidente)

Coronel (Ej) Rubén D. Bustillos Rávago (Secretario de Organización)

Capitán de Navío Pedro Betancourt (Representante de la Armada)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos (Representante de la Aviación)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Representante de GN)

General de División (Av.) Manuel Andara Clavier (Ex Presidente)

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt (Ex Presidente)

General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez (Ex Presidente)