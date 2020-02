La delegación de la CIDH que no puedo entrar a Venezuela, arriba hoy a Cúcuta, Colombia, para encontrarse con las víctimas de violaciones de DDHH en el país por parte del gobierno socialista de Nicolás Maduro.



Así lo anunció la comisión en Twitter, donde señalaron:

«CIDH llega hoy a la frontera de Venezuela con Colombia, para encontrarse con víctimas de violaciones de derechos humanos en #Venezuela. Habrá también hoy por la tarde un encuentro previo con víctimas y refugiados que están en Bogotá».

Ayer, los delegados de la CIDH que pretendían venir a Venezuela no pudieron salir desde Panamá debido a instrucciones del gobierno madurista a la aerolínea Copa de no dejarlos abordar el avión porque la visita no estaba autorizada.

Si bien ya el gobierno había anunciado que la visita no iba a ser permitida, la OEA, órgano que rige a la CIDH, reconoce a Juan Guaidó como presidente, y por lo tanto, se insistió en arribar a Venezuela.

A continuación, la agenda de la CIDH: