El periodista César Miguel Rondón expresó este viernes que “luego sabremos” que tan implicado está el presidente de España, Pedro Sánchez y su Gobierno en “tras bastidores del régimen” de Nicolás Maduro.

“El Delcygate es un caso de corrupción en España que mezcla política negocios, diplomacia, tratos oscuros y desvergüenza. Ábalos, ministro de Trnasportes español, presentó muchas versiones, como que sólo la saludó, luego que estuvo en una sala VIP donde no presentó pasaporte, y luego se conoció que Delcy llevaba 40 maletas que no se sabe a quien entregó. Todo esto ocurrió mientras Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, era recibido y ovacionado por miles de venezolanos en la muy importante plaza madrileña Puerta del Sol. Tratado además como presidente por la oposición española, no así por el Gobierno de Pedro Sánchez”, afirmó Rondón en su editorial de En Conexión de América Digital Noticias.

El reconocido ícono de la radio venezolana agregó que “se rumora que la intención del encuentro era para pedirle a Pedro Sánchez que ni él ni el Psoe investigasen la financiación bolivariana al partido Podemos. Luego se conoció que el paso de Delcy por Barajas comenzó a gestarse mucho antes de que aterrizara el avión. A finales de 2019, se rumoraba que Delcy buscaba viajar a Italia, específicamente al Vaticano, y aprovecharía de hacer una parada técnica en Madrid, desde entonces ha habido de todo”.

“Vimos palabras desafortunadas de la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, donde se atreve a decir que Venezuela es una cosa que no le importa a nadie. Un juego de palabras de Pedro Sánchez para reducir a Juan Guaidó, a un mero líder de la oposición. En paralelo, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, va e visita particular, pero recibe el apoyo de la embajada de España en Venezuela, como alto funcionario, y en reunión de la oposición diseñada por Maduro, dice que está próximo a cumplirse un diálogo con acuerdo y salida electoral en Venezuela, y de paso, advierte que la comunidad internacional está mal informada con la crisis venezolana”, reiteró.

Finalmente, Rondón expresa que de todo hay testigos, “gente de seguridad que lo vio todo, viajeros, personal de limpieza. Ahora las cintas de video del Aeropuerto de Barajas, contienen la verdad. De nuevo Ábalos con su ironía, prepotencia sale al paso, dijo estar ‘encantado’ con la petición de videos por parte de juez, y que si por él fuera prefería que se vieran para que se aclarara cualquier cosa y ‘se vería exactamente todo bien’. Sabremos alguna vez la verdad de todo esto, veremos que tan implicado está el Gobierno de Pedro Sánchez en los tras bastidores de ese caso del régimen de Maduro. ¿Por qué el Gobierno amparó a una torturadora?. ¿Qué más está amparando el Gobierno de Pedro Sánchez?”.