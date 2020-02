Edgar Machado, presidente del Sindicato de la FVM, cifró este viernes en casi 50% la deserción de profesores, de una matrícula de más de 15 mil que se tenía solo en Caracas, producto de la crisis en el gremio.

“Teníamos una matrícula de 15.023 docentes en Caracas y podemos hablar, no tenemos cómputos exactos, pero podemos decir que casi el 50% se han ido de las aulas de clase y los muchachos que van hoy, no son los mismos que van mañana”, alertó.

Dijo también que los profesores están “subsidiando al Estado” porque lo que ganan solo les alcanza para sobrevivir.

“Estamos subsidiando al Estado porque lo que ganamos no alcanza es para sobrevivir. Hay estudiantes que no acuden a las aulas porque simplemente no tienen para el pasaje. Es una situación gravísima y estamos aquí para escuchar al presidente encargado (Juan Guaidó) y ver qué acciones vamos a fijar para ayudar a salir de este atolladero en el que está inmersa Venezuela”, señaló Machado a TVVNoticias.

Él, junto a otros gremios, se encuentra aguardando al presidente de la AN, quien se reunirá hoy con ellos para plantear acciones.

“Estamos aquí para fijar posición de lo que es el Magisterio y la situación que están viviendo los educadores a nivel nacional, porque tenemos más de 9 meses discutiendo la situación, donde tenemos centros educativos que se están cayendo”, criticó.

Aseguró que los trabajadores cobran solo 150 mil bolívares y que el seguro funerario que poseen solo llega a 200 mil bolívares.

“Y también a la gente que no está sindicalizada, todas las personas, las necesitamos. Venezuela necesita el compromiso de todos los venezolanos y de alguien serio que lleve las riendas de este país”, precisó Patines.