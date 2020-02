El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, reiteró este lunes que “por supuesto que no” los derrotarán tras 20 años de ataques aunque le hacen “un gran daño al pueblo” con las sanciones de EEUU.

“Las sanciones contra Conviasa perjudican más a los opositores, que son los que se montan más en aviones. Cuando paralizan el sistema de alimentos atacan a todo nuestro pueblo. ¿Podemos decir a estas alturas de 20 años de ataques, que nos van a derrotar?. Por supuesto que no, pero le hacen un gran daño al pueblo con esas sanciones y ataques a nuestras instituciones. Atacando a nuestras actividades económicas, una agresión permanente contra nuestro país. Quien crea que es una agresión o una sanción para los chavistas está absolutamente equivocado. A estas alturas el asunto no es Nicolás, no es Diosdado, es el pueblo de Venezuela”, afirmó Cabello en una marcha transmitida por VTV.

Sobre regreso del presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, dijo que “nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. En verdad a nosotros no nos afecta nada. A él se lo va a comer vivo su propia gente porque seguirá diciendo ‘vamos bien’. Quedará como el perfecto inepto que es al no lograr nada. Tuvo que pasar 2 semanas adulando a un presidente para que lo atendiera, pero eso no tiene efecto sobre Venezuela. Con toda seguridad le llegará la justicia a Guaidó, la justica tarda pero llega”.

“Viven amenazando a los gobiernos amigos, a los gobiernos del mundo. Lo que dijo Donald Trump es lo que ya dijo hace un año, que apoyaba a Juanito Alimaña (Juan Guaidó). ¿Van a seguir acosando y amenazando a otros países? Seguramente. Todos aquellos que han llamado a la invasión de Venezuela deben ser tratados como enemigos de la patria. Abrams es uno de los grandes fracasados y por amenazar le pagan. Si nos agreden habrá guerra de todo el pueblo”, finalizó.