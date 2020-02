El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, insistió este lunes que el Gobierno de Portugal estaba al tanto que estaban montando en el vuelo donde regresó Juan Guaidó al país a una persona «sin documentos».



En la rueda de prensa de la tolda roja, Cabello señaló que TAP, la aerolínea portuguesa, «puede pedirle a Juanito Alimaña la reconciliación por la sanción de 90 días a ver quién es el presidente de Venezuela. Esa aerolínea violó la seguridad. EEUU les dio la orden… Que se comuniquen con el canciller Jorge Arreaza. Es el único que hay en Venezuela. Pero no vayan a creer que tenemos las mejores relaciones, porque Portugal tiene retenido la mayor parte de nuestro dinero».

Reiteró que TAP dice que es imposible subir en un avión sustancias explosivas «pero montaron a alguien sin identificación ¿cómo les creemos? Llegó chapeando (Juan José Márquez). Nosotros no lo estábamos esperando. Fue detenido porque traía este material en el vuelo. También traían un pendrive con información que estamos analizando. Ese señor no nos da ni frío ni calor, pero no podemos permitir que se violen nuestras leyes».

Por otro lado recordó que la instrucción que han dado «está muy clara: todo aquel que llame a una intervención militar será tratado como enemigo de la patria. No hay balas solo mata chavistas, se llevan por delante niños… Quien promueva la intervención va por mal camino».

Ante la implementación de más sanciones que se anunciarían mañana contra empresas del Estado, precisó que «lo primero que imagino que va a hacer el señor Juanito Alimaña es visitar a las empresas que sancionen. Seguro lo van a recibir con mucho cariño… Hay un pueblo que está disgustado».

En otro contexto, Cabello volvió a cagar con Iván Simonovis al acusarlo de ser «un cobarde de primera. Que se venga. Es muy fácil hablar desde allá. Aquí lo que hacía era puro llorar. El día que vengan las fuerzas de intervención rápida como dicen ellos, que venga Simonovis en primera fila».

Sobre la petición de que la DEA regrese a Venezuela, sentenció que «desde que se fue la DEA de Venezuela se han neutralizado 181 naves. Cuando estaba la DEA ni una sola. Aquí no van a volver. Son como el FMI, una plaga. Trabajamos para evitar que Venezuela se convierta en un sitio de generación de droga. Ellos piden invasión que solos no pueden. No tienen el coraje ni la gente para hacerlo».

Por último, sobre la presunta corrupción develada por Jorge Rodríguez, acusó a la oposición de tener vínculos con los «bolichicos». «¿Tú has escuchado la leyenda de los bolichicos?, esos son sus socios. Alejandro Betancourt, Miguel Henrique Otero, el primo de Leopoldo López. Son sus complices. Roban y estafan», remató.