El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo no sentirse asustado por la carta que entregó este miércoles Iván Simonovis a Donald Trump tras reunirse con él.



«Iván Simonovis dijo a Trump que en Venezuela hay dos Soleimani, Tareck y yo. Para mí es un orgullo que nos digan que Tareck y yo somos dos Soleimani. Él era un líder de verdad… Ojalá que cuando vengan los marinos vengas tú con ellos Simonovis. Una carta le mandó a Trump, creen que estamos asustados», precisó Cabello en Con el Mazo Dando.

Sobre la presencia de Juan Guaidó ayer en el Estado de la Unión ayer enfatizó que «los demócratas no dejaron de aplaudir a Juanito Alimaña porque ahí hay votos, ¿pero de verdad creen que un parásito como él les va generar votos?… ¿Qué le habrá pelado Juanito Alimaña ayer y hoy a Trump? dejemos a la imaginación».

Agregó que a Guaidó lo recibieron «después de estar 15 días halando y no era porque no tenía tiempo, parece que no lo quería recibir más bien. Eso va a afectar a señor Donald Trump porque pone su apuesta en un fracasado».

«Le guste o no le guste señor Trump, Nicolás Maduro es tan presidente de Venezuela como usted de EEUU con la diferencia que nosotros no bombardeamos a nadie ni destruimos a nadie… A nosotros todo esto no nos afecta en nada», acota el llamado número 2 del chavismo.