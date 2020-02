El diputado José Brito propuso que el TSJ oficialista legitime a los nuevos rectores del CNE que serán designados por el Comité Preliminar de Postulaciones de la AN para «ganar transparencia».



“Que no sea el TSJ que haga las designaciones sino que cumpla con darle una formalidad legal a tal cosa porque con eso ganamos equilibrio, transparencia, pero sobre todo confianza, para que los venezolanos entiendan que por la vía electoral podemos dirimir nuestras diferencias”, explicó Brito a Unión Radio.

Asimismo sugirió que el Poder Judicial podría “refrendar” a los rectores en órgano electoral.

Por otro lado, sobre las investigaciones que llevarán a cabo contra Juan Guaidó por el dinero de la ayuda humanitaria, apuntó que «nosotros no queremos que ocurra como la corrupción rojita que entre bomberos no se pisa la manguera. Aquí que se investigue lo que haya que investigar, no se trata de establecer paredones de fusilamiento».

«Queremos ser bien responsable porque estamos cumpliendo un mandato. Venezuela merece saber quienes fueron las ONG que recibieron dinero de la Usaid y quienes están señalados por el tema de Citgo, Monómeros y Alunasa», concluyó.