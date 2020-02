La bióloga que entró en disputa con el entrenador Richard Linares por sus guacamayas, Diana Liz Duque, denunció que están creando cuentas falsas de Instagram con su nombre y fotos, de donde comparten supuestos chats suyos con otras personas, los cuales, dice, son “totalmente falsos”.



“Atención, se están sacando cuentas de IG falsas con mi nombre y fotos, aclaro NO ME HE SACADO NINGUNA CUENTAN DE IG NUEVA , también están compartiendo supuestos chats míos con otra persona LOS CUALES SON TOTALMENTE FALSOS, el que me conoce sabe que no es mi forma de hablar”, señaló en Twitter.

En los últimos días se ha desatado una polémica entre la doctora y el influencer, luego de que ella denunciara el trato que éste mantiene con sus guacamayas y que le fueron entregadas por parte de un “ente público” para evitar que les pasara algo, según explica.

Esto generó una ola de reacciones negativas y vejatorias hacia Liz Duque, vía Instagram, donde seguidores de Linares le insultaron, pues el entrenador publicó su versión de la historia.