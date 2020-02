La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, aseveró este martes que siempre “se ha sentido preparada” para acudir a las instancias del ejecutivo nacional a solicitar los recursos que sean necesarios para la entidad.

“Nunca he tenido agendas ocultas ni tampoco he atentado contra nada ni nadie para tener que pedirle perdón a alguien, porque las agendas de atención social o de solicitud de programas en materia humanitaria siempre las he realizado de manera pública y siempre he sido responsable en mi actuar político, en todo caso a quien le pudiera pedir perdón sería a mi hija por no luchar si no logramos sacar a Venezuela adelante”, afirmó Gómez, en respuesta a las declaraciones emitidas por Freddy Bernal el pasado lunes en una rueda de prensa.

En este sentido Gómez indicó que siempre se ha sentido preparada para acudir a las instancias del ejecutivo nacional a solicitar los recursos que sean necesarios, por ello trabaja de manera transparente y no necesita que tal o cual personero nacional apruebe su gestión.

“Fui a Miraflores a solicitar la liberación de los presos políticos del Táchira y parte de la sociedad venezolana repudiaba eso, lo que es una demostración de que tengo la capacidad sin complejo de ir a las instancias que correspondan”, expresó.

No es que tenga falta de voluntad para trabajar con Bernal – aseguró la mandataria regional- sino que sencillamente no creo que él tenga la capacidad de solucionar los problemas del Táchira, teniendo como prioritarios la falta de gasolina, los constantes apagones y la escasez de gas, problemáticas que de manera reiterada hemos venido denunciando.

Cobro de gas en moneda extrajera



En relación al cobro del servicio de gas en moneda extranjera a través de las alcaldías, Laidy Gómez afirmó que el supuesto protector del Táchira ha hecho caso omiso a las diversas denuncias realizadas al respecto ante las instancias correspondientes, “prefiere hacerse de la vista gorda ante esta situación a todas luces ilegal y que afecta a los tachirenses, que tomar cartas en el asunto”.

“Si no ha podido con el tema del gas muchos menos lo va hacer en otras áreas, como por ejemplo la vialidad, pues no ha tenido la capacidad de traer los recursos para reparar las troncales del Táchira, y aun estoy esperando las 250 mil toneladas de asfalto que me prometió en una reunión institucional”, enfatizó la mandataria tachirense.

Hace más de un año – recordó – en la Vicepresidencia de la República el funcionario nacional me aseguró que los proyectos de vialidad ya estaban canalizados, pero por lo visto todo quedó en veremos.

Nota de prensa