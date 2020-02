El dirigente oficialista Freddy Bernal aseveró este miércoles que “no vale la pena” meter preso al presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, ya que eso sería darle la importancia que “él quiere”.

“Si hay un gobierno que se caracteriza por permitir la libertad de expresión ese es el de Venezuela. La violación de los derechos humanos es algo individual, y eso no significa que vamos a calificar a una institución como violadora de los derechos humanos. Lo importante no es ser chavista o no lo importante es amar al Táchira. Nosotros somos los que le damos los insumos al hospital central, nosotros mantenemos el oncológico. En mi jurisdicción política es una lucha frontal contra la corrupción, la mayoría de funcionarios que hemos metido presos son chavistas”, declaró Bernal en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

Sobre la detención del presidente (E) Juan Guaidó y los hechos ocurridos en el aeropuerto tras su llegada, expresó que “no vale la pena meterlo preso, ya que eso sería darle la importancia que él quiere que se le dé. Cuando exista una orden judicial para detenerlo, se hará. Si el traidor a la patria (Guaidó) no fuera ocasionado las sanciones contra Venezuela, el panorama sería otro”.

“Pareciera que algunos funcionarios no le temen ir a la cárcel, hay quienes creen que pueden seguir matraqueando y no les va a pasar nada. Hay que cambiar todo lo que haya que cambiar y una de las batallas nuestras es la corrupción. Se calcula que se mueven más de 10 mil millones de dólares en esa frontera al año. No podemos negar que la mafia del narcotráfico da para corromper a muchos militares, hemos metido presos a muchos funcionarios que han sido corrompidos. Estos criminales (los paramilitares) tendrán un mínimo de 25 años de prisión en Venezuela”, reiteró.

Finalmente, sostuvo que los supuestos paramilitares detenidos en Táchira “son delincuentes que han cometido crímenes en Venezuela y serán juzgados en Venezuela. Hace una semana se realizó una operación donde se detuvieron 5 paramilitares. Yo no sé si EEUU podrá entrar o no, lo que te puedo decir es que tenemos la capacidad de respuesta. Hemos desalojado a los paramilitares de Ureña, las Delicias y San Antonio del Táchira”.