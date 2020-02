El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ofreció una rueda de prensa luego de introducir la remisión contra el Gobierno de Estados Unidos por las sanciones. Aseveró que éstas son un «arma de destrucción masiva» y pidió a la Corte Penal Internacional que le dé prioridad al caso.

«Sí es verdad que hay otros Estados que no son parte de la CPI y que han sido sujetos de medidas coercitivas, bloqueos unilaterales y sus pueblos están sufriendo y hay Estados parte que también son sujeto. Esta remisión es una necesidad del mundo de hoy porque las medidas coercitivas unilaterales son armas de destrucción masiva y solo en colectivo, con el multilateralismo activado y en defensiva contra la ilegalidad, podremos detenerlas y no solo podrá Venezuela, sino el sistema multilateral, los Estados coordinadamente, detener la barbarie y se imponga el imperio de la ley y no de quienes quieren gobernar el mundo por antojo en este momento histórico», señaló Arreaza.

Dijo que sabe que la demanda tendrá el proceso tradicional que todas deben seguir ante esta instancia, por lo que demandó «respetuosamente» a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que haya «pertinencia y oportunidad» en el tratamiento de la misma, «porque no es un caso post-facto (…) esto está ocurriendo hoy, hoy en este momento puede estar muriendo un venezolano por las medidas coercitivas unilaterales».

Aseguró Arreaza que las sanciones son «otra modalidad de guerra» y que así como en el mundo ha habido consignas contra los conflictos convencionales y armados, «deben haberlas contra estas medidas porque generan muerte, dolor, sufrimiento, tristeza y no se tata de que eso ocurra sino impedirlo».

«Nosotros estamos en esta batalla, estamos dándola en todos los foros, en lo interno, internacional, regional, insistimos, como le hemos dicho a la fiscal, que hay que detener la barbarie, que hay que hacerlo con la ley, la razón y el corazón; porque mientras más nos tardamos, mientras la acción más se tarda en la CPI o en la Asamblea General de la ONU u otras cortes, más sufrimiento se genera, más familias sufren y más injusticias se producen», señaló el funcionario chavista.

Arreaza calificó a las sanciones de EEUU como «crímenes de lesa humanidad» que atacan a la población civil de Venezuela. «Son ataques generalizados y sistemáticos», refirió, al tiempo de señalar que han causado muerte y enfermedades.

«Aspiramos que la fiscalía de la Corte Penal, que su excelencia, sus equipos, puedan investigar y comenzar todo el proceso que conllevaría a un enjuiciamiento y una determinación de responsabilidad. Va dirigida a quienes toman las decisiones en Washington», comentó.

Y de igual forma, afirmó que las medidas «son una modalidad del uso de la fuerza» porque, dice, «violan la carta de la ONU y el derecho internacional».

Conviasa

Asimismo, Arreaza se refirió a la sanción más reciente anunciada por EEUU en contra de la aerolínea estatal Conviasa, que fue aplicada luego de lo que él llamó un «gran lobby de la oposición en Washington».

Incluso, comentó que la población migrante venezolana, ya estimada en 4,5 millones de personas según la ONU, se ha ido «fundamentalmente producto de las medidas coercitivas unilaterales y el gran daño que se le hizo a la economía venezolana», sin mencionar que dichas sanciones son del 2017 a la actualidad y la crisis data desde poco después que Maduro se sentara en Miraflores.

«Población venezolana que se ha ido a otro países, que también es fundamentalmente producto de las medidas coercitivas unilaterales y el gran daño que se le hizo a la economía venezolana, es sujeta de xenofobia. Recientemente después de un lobby muy fuerte que hizo la oposición, tomaron medidas contra Conviasa que tiene al menos 2 mil trabajadores, que le da servicios a los venezolanos, a los latinoamericanos, que lleva adelante vuelos humanitarios como la misión Milagro o el Plan Vuelta a la Patria que está a su máximo nivel. Pretenden impedir que el Estado venezolano pueda regresar a sus compatriotas a su país», precisó.

Demanda a Maduro y su gobierno



Arreaza también se refirió a la demanda que el año pasado fue interpuesta por al menos 6 países de Latinoamérica en contra del gobierno de Nicolás Maduro, igualmente por crímenes de lesa humanidad. Dijo que en Ecuador, Chile y Perú hubo casos de violación a los derechos humanos con «extensión y crueldad nunca antes vista», igualmente, sin mencionar las muertes causadas por represión en Venezuela cuando las protestas del 2014, 2017 e incluso inicios de 2019.

«Detrás de la remisión de los 6 países, hay razones ideológicas y políticas para instrumentalizar esta corte. Nosotros no descartamos ningún escenario pero la violación de DDHH que vimos en Ecuador, Chile y Perú son de una extensión y una crueldad nunca antes vista», señaló.

«Ojalá que estos Estados tengan la moral para rectificar, no tienen moral para acusar a otro gobierno de prácticas que ellos cometen con mucha mayor crueldad contra su propio pueblo», acotó.

Y apuntó: «Lo más importante es ir contra el dueño del circo, contra quien les instruyó a ellos tomar esas decisiones (en referencia a Estados Unidos), no a los empleados».