Ángel Rodríguez, diputado al Parlasur y de la fracción del Psuv, sostuvo este jueves que la oposición no tiene apoyo en el país y que por eso la alternativa que le queda es un ataque desde el exterior.

“EEUU sabe de la incidencia que tiene Guaidó en el país. Debe saber que no tiene ningún arraigo que le permita generar grandes movilizaciones; la incidencia política de Guaidó en la sociedad venezolana se ha minimizado, y su base organizada está totalmente fracturada, dividida, y para colmo, lo ponen de distribución de los dólares que les dan para ONG y de otros gobiernos”, afirmó Rodríguez al programa Al Instante de Unión Radio.

«No creo que lo que sucedió en Estados Unidos ayer con el diputado Guaidó (visita con Donald Trump) tenga alguna incidencia real que se aperture un proceso de acumulación de fuerzas que genere niveles de organización. El apoyo de EEUU no restaurará las fracturas dentro de los partidos opositores”, agregó.

Rodríguez reiteró que la división dentro de la oposición no se arregla con apoyos externos. “Como está la oposición venezolana no creo que con esos viajes se resuelva su fractura, su división, su falta de proyecto, de unidad. No creo que se resuelva. Y el instrumento que le permitía más institucionalidad y fuerza era la Asamblea Nacional, y ya no la tiene. Hay una fractura más profunda que la que había anteriormente. Esa Asamblea que sesiona en cualquier plaza, esa debe investigarse. La que está en el Parlamento es la que sesiona”, reiteró.

Finalmente se refirió a una posible invasión militar extranjera. “El objetivo de EEUU es seguirse apropiando y robándose recursos de Venezuela, y lo está logrando al tener a Guaidó en la palestra. Pienso que ellos van a seguir con el enrarecimiento a la política nacional. No descarto que desde Colombia se genere una fuerza militar junto al Comando Sur y que generen ataques a la infraestructura nacional en la frontera, y paramilitares atacando gobernaciones, como las guarimbas y que generen crisis política. La única forma que lo pueden hacer es así, desde el exterior, porque no tienen base social en el país”.

Finalmente el parlamentario oficialista agregó que “las metas de las que habla Guaidó son metas de su amo, de EEUU, metas del imperio en relación a los recursos venezolanos, para apropiarse y seguirse apropiando de esos bienes que son venezolanos».