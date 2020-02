El diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) ratificó este martes su cargo como parlamentario y aclaró que su único suplente en funciones es su colega Rachid Yasbek.



Todo esto, en relación a la juramentación que hiciera la diputada Yuretzi Idrogo en la Asamblea Nacional de Luis Parra, acto que no tendría validez según lo explicado por Medina.

«Busquemos lo que establece la Ley Electoral, todo diputado tiene un solo suplente y en el caso de los diputados por la lista, se escogen dependiendo de la cantidad de puestos que deben ser electos. En Bolívar hay dos diputados electos por la lista, uno es de la fórmula de la Mesa de la Unidad Democrática, que es Ángel Medina y Rachid Yasbek y el otro es del Psuv, en principio era Héctor Rodríguez y luego pasó a Rubén Limardo, como este no pudo estar, está ahora Victoria Mata», dijo Medina.

«Como yo sigo siendo diputado y Rachid Yasbek también sigue siendo diputado, no tiene sentido que busquen al tercero o cuarto de lista, es decir, un cargo de un diputado no puede ser llenado por dos o tres, eso no tiene sentido», agregó.

La mañana de este miércoles Idrogo pasaría a formar parte del grupo de diputados que apoyan la gestión de Luis Parra, quien se presenta como presidente de la Asamblea Nacional luego de la controvertida sesión del 5 de enero de este año.