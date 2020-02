La Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobó este jueves el informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones del CNE el cual da cuenta la designación de los miembros de la sociedad civil.



Angel Medina, presidente del comité de postulaciones de la AN, sostuvo que el informe representa uno de los primeros esfuerzos para concretar elecciones libres. “Desde los factores políticos que queremos un cambio nos hemos propuesto una ruta que pasa por designar un nuevo CNE electo por esta Asamblea Nacional», agregó.

Sin embargo, aclaró que para lograr los comicios libres no basta conformar un nuevo CNE. «Hace falta observación internacional, reingeniería electoral, que no existan presos políticos, exiliados e inhabilitados. Se necesita además partidos políticos que estén en manos de sus legítimos representantes», dijo.

Por su parte, el presidente (E) designado por AN, Juan Guaidó, indicó que existe una clara estrategia de presión contra el oficialismo. «La unidad y el país no se prestan para farsas. Estamos luchando. Que le quede claro a la dictadura: no engañan a nadie, es este poder el único que puede elegir un CNE», detalló líder opositor.

Nota de prensa