El diputado Ángel Álvarez (VP-Carabobo) denunció este martes que habitantes de catorce municipios de Carabobo han presentado sarpullidos en la piel por la contaminación del agua.

Desde el Municipio Los Salías, Álvarez indicó en entrevista concedida a ND que el servicio del agua no cuenta con los estándares internacionales para que sea considerada potable porque el color no es transparente y el olor es fétido; y dijo «esto es producto de la falta de inversión, producto de la corrupción y la falta de capacitación y ahora Carabobo es uno de los estados que tiene mayor nivel de contaminación del agua».

Señaló que desde 2016 vienen denunciando la falta de políticas públicas en torno a este tema. «Hicimos un recorrido en cada una de las plantas y hemos tenido conversación permanente con el Colegio de Ingeniero de Carabobo y de todo el país, además hicimos una propuesta para que se cree una Comisión Superior que atienda el tema de los servicios públicos».

Según el parlamentario, desde la gobernación no han hecho nada para solucionar esto. «Puras reuniones es lo que han hecho, nosotros sabemos que el problema es estructural y que requiere de una inversión importante, porque el régimen durante 20 años generó que los servicios colapsaran».

Asimismo, apuntó que este lunes se reportaron distintos bajones que ocasionaron daños y que «frenan la poca productividad que queda en el estado».

Iremos a la calle porque no nos podemos acostumbrar

Sobre las movilizaciones anunciadas por Guaidó tras su reciente gira internacional, Álvarez aseguró que el llamado será acatado por los carabobeños y expresó «vamos a ir a la calle seguro y totalmente porque lo peor que puede tener una sociedad es acostumbrarse a vivir con un régimen que no garantiza la seguridad, los alimentos, ni la salud, ni da autonomía de poderes y encima pretende que los ciudadanos vivan del miedo y que la gente se quede encerrada en 4 paredes quejándose o haciendo denuncia vía Twitter».

«Creemos que debe haber una activación sistemática de una presión de calle necesaria, porque no sirve de nada hacerse la vista gorda mientras el régimen destruye al país; así que no vale cansancio, no vale miedo, ni pesimismo, o salimos adelante con un cambio político o nos acostumbramos».

«No podemos perder la relevancia de la gira del presidente Guaidó y desde Carabobo nos comprometemos a salir a las calles y a apoyar con la recuperación de la libertad del país», enfatizó.