El embajador colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez, aseguró este martes que era previsible que el gobierno de Nicolás Maduro no dejara pasar a la delegación de la CIDH, por cuanto señaló que es una «empresa criminal» que no va a aceptar controles.

«Esto era previsible. Aquí lo que el consejo internacional tiene que entender es que estamos frente a una empresa criminal que funge como gobierno, que ha costado todos los órganos del Estado, que no le importa para nada el derecho internacional, el Estado de Derecho, los DDHH. Una empresa criminal que funge como Gobierno pero para delinquir. Por eso cualquier género de controles no los va a permitir, ni los permitirá», señaló.

En tanto, dijo que su gobierno ya dispuso de toda la colaboración y respaldo necesario para que los funcionarios de la comisión se trasladen a la frontera colombo-venezolana y desde allí «puedan cumplir sus funciones».

Este martes, los delegados de la CIDH que pretendían llegar a Venezuela, no pudieron salir de Panamá por instrucciones del gobierno socialista a la aerolínea Copa, que ya había sido sancionada por el régimen chavista por llevar a Juan Guaidó a Maiquetía el año pasado, según el embajador/AN en la OEA, Gustavo Tarre Briceño.

Hay que recordar que el gobierno de Maduro ya había advertido que no iban a dejar pasar a los funcionarios porque la visita in loco no estaba autorizada, al no haber reconocimiento por parte de Caracas hacia la OEA y ya no formar parte de ella.