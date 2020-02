El comisionado/AN para los DDHH, Humberto Prado, aseveró este miércoles que la actividad de observación de la CIDH en torno a Venezuela “no se detendrá” y continuará con audiencias y una visita in loco en la frontera colombo-venezolana.

“La CIDH celebrará audiencias y una visita in loco en la frontera colombo-venezolana. Que la delegación no haya podido entrar a Venezuela no significa que la actividad de observación deba detenerse. Ante ello presentamos la agenda que se llevará a cabo”, afirmó Prado vía Twitter.

En otros tuits, Prado sostuvo por otra parte que “nos preocupan las proyecciones efectuadas por Eduardo Stein, representante especial de #ACNUR y la #OIM para los refugiados Venezolanos. Que para 2020 el número de venezolanos que han abandonado su país ascienda a 6,4 millones exige de parte de los Estados receptores esfuerzo, coordinación y seriedad. La continuación de esta crisis da entender que no es un fenómeno temporal”.

La CIDH celebrará audiencias y una visita in loco en la frontera colombo-venezolana. Que la delegación no haya podido entrar a Venezuela no significa que la actividad de observación deba detenerse. Ante ello presentamos la agenda que se llevará a cabo pic.twitter.com/vB3kh0BmzC — ComisionadoDDHH (@ComisionadoDDHH) February 5, 2020

Nos preocupan las proyecciones efectuadas por Eduardo Stein, representante especial de #ACNUR y la #OIM para los refugiados Venezolanos. — ComisionadoDDHH (@ComisionadoDDHH) February 5, 2020