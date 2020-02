El presidente de ABP, Edwin Luzardo, consideró este viernes que ir a elecciones parlamentarias con las condiciones actuales es un «salto al vacío», por lo que considera primordial consumar el cese de usurpación.



«Lo importante es reforzar la idea de que no existe otra manera de salir al paso a la tragedia humanitaria del país si no se consuma el cese de la usurpación. No existe otra forma de mitigar la crisis, una que debe ser extinguida a consecuencia de las mafias usurpadoras. Son una amenaza para América y el mundo», explicó Luzardo.

El diputado miembro de la Fracción 16 de julio agregó que, «desde la tolda vinotinto que lidera el alcalde metropolitano de Caracas, quien ahora está en un forzado exilio, Antonio Ledezma, hemos demostrado que cuando las cosas se hacen con coherencia y firmeza ahí estaremos dándole nuestra mano firme para salir de este atolladero implementado por mafias vinculadas al narcotráfico».

Por último se refirió al sector opositor que conforma una paralela Asamblea Nacional. «Es muy obvio, la mesita de noche y la falsa oposición de esa ilegítima Asamblea, cumple a cabalidad el libreto impuesto por la usurpación. Pero estamos seguros que saldremos victoriosos de esta tragedia mundial», apuntó.

Por su parte Elías Bessi, presidente de la estructura ABP-Lara afirmó que «estamos en una reestructuración partidista en la entidad con el propósito de sacar adelante el trabajo que se requiere en cada uno de los municipios, representando a ABP en toda Venezuela».

Nota de prensa