La madrugada del pasado lunes 20 de enero, el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, en el área VIP del aeropuerto de Barajas en Madrid. Pero, de acuerdo a la ABC, Rodríguez no solo habló con Ábalos, sino que tuvo contacto directo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por teléfono, donde ésta le pidió que no recibiera a Juan Guaidó.

«Fue una conversación breve», aseguran las mismas fuentes a las que ha tenido acceso ABC. Pero Sánchez y Rodríguez tuvieron tiempo suficiente para hablar de tres asuntos, entre otros, que interesaban muy particularmente a la vicepresidenta venezolana. Delcy Rodríguez pidió a Pedro Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela y líder de la legítima Asamblea Nacional, cuya visita a España estaba prevista para unos días después, concretamente el sábado 1 de febrero, como así sucedió. Y efectivamente Pedro Sánchez no se vio con Juan Guaidó. Con el único miembro del Gobierno con quien se entrevistó fue con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, encuentro que tuvo lugar en la Casa de América y no en el ministerio.

Las fuentes consultadas por ABC aseguran que en un momento de la conversación Delcy Rodríguez dijo con claridad a Pedro Sánchez: «Si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar…» y en otro momento aseguró que «teníamos un acuerdo…».

Otro de los asuntos que trataron los dos mandatarios fue la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. El líder de Voluntad Popular se refugió allí el 1 de mayo de 2019, un día después del levantamiento cívico-militar liderado por el presidente encargado Juan Guaidó y un grupo de militares que consiguieron liberar de su arresto domiciliario al político opositor venezolano. Leopoldo López había pasado casi cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde y dos en su domicilio con una tobillera electrónica que le había colocado el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

Delcy Rodríguez, según estas fuentes, habría comunicado al presidente del Gobierno español el malestar que causaba al Gobierno chavista la presencia ya tan prolongada de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. ABC contactó con fuentes diplomáticas españolas para saber si se ha producido algún tipo de presión para expulsar a Leopoldo López, pero las mismas fuentes declinaron hacer comentarios.

