Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, sostuvo este miércoles que al dirigente de Alianza para un Referendo Consultivo, Enrique Ochoa Antich, le da miedo que EEUU lo sancione al no decir que son ellos junto a Colombia los que “manejan” la droga.

“Claudio Fermín protesta por los que con las sanciones buscan el poder, y es una razón grandísima. EEUU más nunca se llevará petróleo gratis de Venezuela. El pueblo está esperando que Guaidó agarre cualquier vía para responderle, que agarre cualquier camino”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Sobre el tema de las drogas, añadió que “antes cuando Venezuela tenía relaciones con la DEA, no se lograban detectar nada de aviones con drogas. A Ochoa Antich le da miedo que EEUU lo sancione, al no decir que son Colombia y EEUU los que manejan la droga. Y culpan a Venezuela, inmorales que son. No somos cómplices ni de Colombia ni de EEUU con el tema de la droga. Falcón es otro que habla y habla y no dice un carajo, y en 2018 se vio evidenciado eso”.

“A Guaidó lo recibió el pueblo de La Guaira y trabajadores de Conviasa, porque nosotros ese día estábamos marchando. Ni los vecinos salieron a recibirlo en su casa, y en Chacao también hubo soledad. Le quitaron la Cédula de Identidad para cumplir lo que dice el TSJ. Guaidó corrió todos los riesgos pero en Chacao, porque él podía irse a Petare o al 23 de Enero. Aún sigo esperando los nuevos anuncios de Guaidó”, reiteró.

Por otra parte, aseguró que “la investigación a los ataques contra Cantv está bien adelantada, no pudo decir nada, ya está identificado el autor, pero por el Twitter lo conocerán”.

“Hay gente que se fue de aquí, siendo chilenos, y allá en Chile está dura la cosa, regresaron a Venezuela, y son bienvenidos a su patria, vamos a trabajar por este país”, concluyó.