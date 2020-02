A la juez Enith López, que conoce la causa del diputado Juan Requesens, el exhorto que hiciera ayer la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, de liberar a los presos políticos, no le interesa, porque es “una opinión más” de la ONU. Así lo denunció el abogado Joel García.

“En el caso de (Juan) Requesens, la juez le dijo que esa era una opinión más de la ONU, que a ella no le interesaba eso, que ella veía qué decidía al final. En el caso de (Roberto) Marrero, no tiene juez y no tenemos dónde consignar esa solicitud que hace el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias”, señaló a la prensa.

García y los otros abogados acudieron a la sede del Sebin en El Helicoide este viernes para intentar ver a sus defendidos, sin embargo, les fue negado el acceso.

“Hoy estamos en El Helicoide, donde nosotros como abogados no se nos permite el acceso. ¿Quién tiene razón? ¿(Michelle Bachelet o Jorge Arreaza?”, criticó.

Asegura que en Venezuela no se cumple con el respeto a los DDHH, sino que se violan y que hay más personas, aparte de Marrero y Requesens, que también están aislados.

“El caso de Marrero, no dudo atribuir tal aislamiento desde que Juan Guaidó llegó a Venezuela. Está incomunicado en una celda 2×2 y trancado con candado”, advirtió.

“En el caso de Requesens, lo hemos podido ver en las audiencias que estamos celebrando. El miércoles pudimos hablar con él y este lunes tenemos la continuación de un juicio que se caracteriza por ser sesgado, una parcialidad total. No es público, ahora, la juez se ha dado la tarea de llenar el aforo de la sala con estudiantes de la UNES para llenar la sala y decir que hay público que es de utilería, que no va a omitir opinión”, precisó.

Por lo tanto, dijo que se seguirá denunciando el aislamiento y “vamos a denunciar que se ha insistido en la visita y no dudo que la juez tiene que ver en este aislamiento. Los vamos a denunciar tanto en el propio tribunal, como ante los comisionados que dejó Michelle Bachelet. Hemos sostenido conversaciones cada vez que hay audiencia. Ellos están al tanto de todo lo que acontece en el juicio”.

“Ya llevamos la denuncia al PNUD y la UE del caso de Marrero, los vamos a denunciar en todo el mundo, porque en Venezuela no hay institucionalidad”, prosiguió.