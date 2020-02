La diputada Nora Bracho (UNT-Zulia) afirmó este miércoles que hay falta de políticas públicas para atender la situación de la mujer venezolana, la violencia y sus asesinatos.

“Aunque en nuestra legislación la palabra feminicidio no se encuentra incluida, son feminicidios porque estas mujeres no han sido resueltos sus casos, sus asesinatos no han sido resueltos, de la mano de sus ex parejas, o sus parejas, o sus familiares, o algún amigo. Esta es la situación que está viviendo nuestro país debido a la falta de políticas públicas para atender lo que es la situación de la mujer venezolana”, detalló Bracho a Voz de América.

La parlamentaria agregó que “es muy complejo este tema, y nosotros estimamos que si no se atiende está gravísima situación, llegaremos a unos 300 casos de feminicidios en nuestra nación a finales del año 2020”.

“Como bien saben, nosotros seremos Gobierno en algún momento, y por eso es que estamos trabajando en políticas públicas, primero, en sacar a la mujer de la pobreza, a darle una solidez laboral, porque la mujer hoy en día es la mayor masa laboral en pobreza que tiene nuestro país, por eso es que estamos trabajando desde el Plan País para políticas de desarrollo de lo que es nuestra sociedad en base a la mujer”, concluyó.