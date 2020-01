El representante de Venezuela en Canadá designado por la AN, Orlando Viera-Blanco, afirmó que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, fue recibido con todos los honores de Jefe de Estado y que ya no queda duda de quién es él entre los canadienses.



«Guaidó ha sido recibido con absoluto reconocimiento por parte de las autoridades canadienses, por el Parlamento y la tarde de ayer sostuvimos una reunión de más de una hora con el primer ministro Justin Trudeau, y las excanciller Chrystia Freeland, además de su equipo de cancillería. Si había alguna idea sobre quién era Juan Guaidó en Canadá, ayer y hoy quedaron disipadas», aseguró Viera-Blanco.

Entrevistado en TVVenezuela, señaló que en la reunión se discutió el desafío que es ir a unas elecciones parlamentarias con las mismas condiciones en Venezuela, que terminará repitiendo «historias del pasado que van a dar con el desplazamiento de la votación».

«Las condiciones no son favorables porque un pueblo cansado y ansioso de cambio, no va a ir a unas elecciones para tratar de resolver un asunto que no se resolverá en las papeletas», indicó.