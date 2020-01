El diputado Williams Dávila dijo este miércoles estar a favor de las reuniones entre Canadá y Cuba mientras las mismas tengan una agenda clara que son las elecciones presidenciales con un nuevo CNE.

“Yo sí creo que Canadá juega un papel importante porque ha tenido buenas relaciones con Cuba y no está de más que cualquier acción que haga Canadá que es un gobierno amigo cuyo gobierno está liderado por el primer ministro Trudeau haga las reuniones que tenga que hacer con Cuba pero con la agenda claras específica, con elecciones presidenciales, parlamentarias, sistema electoral limpio y con condiciones diferentes”, declaró Dávila en Primera Página.

Sin embargo, admitió que el régimen cubano es parte del problema. “Ayer hubo un debate sobre la injerencia cubana porque ellos son el problema, la penetración en servicios de inteligencia, de notaria, su influencia en el tema del Esequibo para nadie es un secreto que ha sido determinante y el problema que tenemos es la injerencia cubana y el hecho de que Maduro invite al embajador de Cuba a ser parte de su gabinete es traición a la patria”.

Corrupción y CNE

El parlamentario reiteró que solo la AN presidida por Guaidó puede nombrar una nueva directiva del poder electoral. “Lo natural es que la AN legítima nombre al CNE ¿y van a usar el TSJ y usar el mecanismos de la omisión legislativa?, no eso ya es inconstitucional y no se puede aceptar, el CNE debe ser designado por la AN presidida por Guaidó”.

Previamente habló sobre las tramas de corrupción así como las denuncias contra Guaidó y su entorno. “Hay una trama de corrupción en la que el régimen de Maduro dilapidó más de mil millones de dólares”.

A su juicio, los anuncios por parte de Luis Parra y diputados afines de investigar la directiva de Guaidó “son ganas del régimen de buscar un falso positivo porque no le dieron cuentas a nadie y Guaidó no tienen ningunas cuenta de Citgo para estar recibiendo recursos o financiando tal cosa”.

Y agregó: “Más bien se busca salvar a Citgo, ustedes han visto las acciones producto de decisiones judiciales por parte de organismos de EE.UU y el gobierno presidido por Guaidó ha hecho un gran esfuerzo por proteger Citgo porque esas demandas de Crystallex es producto de la inoperancia del régimen pasado“.

“Alli está el papel que cumplen esos traidores, ellos no atacan ni a Maduro ni a la corrupción del régimen, ellos simplemente todos los días de la prensa se limitan a atacar a Guaidó y a la AN, esos recursos de EE.UU no es que mandaron un cheque a los diputados de la AN eso no funciona así de esa manera, es todo un mecanismo de agencias federales que van a acciones de carácter social que han impulsado”, añadió.

Respecto a la marcha que había sido anunciada por el vicepresidente de la AN, Tomás Guanipa, para ir al Palacio Federal aclaró que “eso no se ha suspendido eso sigue vigente pero hay que ser realistas eso está rodeado de grupos terroristas y allí solo entran los cómplices nosotros tenemos que entrar por la fuerza como en la sesión del 7 de enero (…) cada uno de nosotros llevamos golpes y frente a terroristas que no disparan para disuadir sino para matar”.

Recordó que en la actualidad “Venezuela hoy en dia es un centro internacional de apoyo y de financiamiento del terrorismo, no estamos luchando contra cualquier cosa”.

Sin embargo, Dávila declaró que “nosotros no podemos esperar que vengan de afuera a resolvernos los problemas pero tampoco hay que dejar de lado el mecanismo de cooperación internacional”.

foto: @PRIMERAPAGINA