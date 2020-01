El coordinador de Enlaces de Voluntad Popular, Williams Caballero, aseveró este martes que Juan Guaidó logra «aislar a la usurpación», tras la gira internacional llevada adelante por el líder opositor por Europa y América del Norte.

Aseveró que las reuniones de Guaidó con el presidente de Francia, Enmanuel Macro, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, con la canciller de Alemania, Ángela Merkel, y fuerzas vivas democráticas en España demuestran que Nicolás Maduro cada vez está más solo en el panorama internacional.

«Guaidó le mete una paliza a Maduro en el tema diplomático; hoy más que nunca la usurpación está más sola y más desamparada, por tal razón trata de huir hacia adelante amenazando, tratando de intimidar a los líderes de la transición».

Caballero calificó el viaje de Juan Guaidó como un extraordinario éxito para el proceso de cese de la usurpación, concretando aliados y apoyos necesarios para seguir limitando el margen de maniobra de la usurpación y de sus colaboradores financieros.

«En Miraflores están contra las cuerdas; ellos saben que el dinero se agotó, que los chinos no seguirán financiando un modelo que no tiene futuro, que los rusos no cazarán una pelea completa con Estados Unidos por el caso de Venezuela. Ellos saben que la mayoría de las potencias del mundo no reconocen a Maduro y lo tratan como un mandatario plenamente espurio».

Para el vocero de Voluntad Popular la debilidad del régimen está más evidente que nunca, por tal motivo exhortó a las fuerzas democráticas de Venezuela a cerrar filas con el presidente Juan Guaidó para terminar de derrotar a los usurpadores que tercamente se mantienen en el usufructo del poder.

«Ni un pelo»



Ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, ordene la detención de Guaidó al regresar a Venezuela, el dirigente de Voluntad Popular calificó este riesgo como una imposibilidad.

«Maduro no se atreverá, ni los magistrados del TSJ se echarán encima ese lío. Y si lo hacen aceleraran su caída del poder, porque ni los venezolanos, ni el mundo permitirán que Guaidó sea encarcelado o algo peor».

Precisó que la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos no se quedarían de brazos cruzados ante una acción de la usurpación en contra del presidente Guaidó y esto ha quedado demostrado por las declaraciones de los más calificados voceros.

Nota de prensa