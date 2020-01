La diputada Bibiana Lucas afirmó este viernes que los venezolanos deben salir a las calles y protestar porque no hay que acostumbrarse a las fallas de gas, agua y luz, sobretodo en el interior del país.

“En las últimas horas hemos visto como de alguna manera han llegado a las tierras del diputado Julio César Reyes, y siguen amenazando a diputados como Lippa de Apure o Reyes en Barinas y para nosotros esto no nos llena sino de orgullo porque fueron diputados a los cuales no les quebraron las rodillas, que siguieron ahí parados, y como no los pudieron comprar ahora los están extorsionando”, sostuvo Lucas a TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “esto para nosotros no es una práctica nueva, desde que nosotros no instalamos fueron rebanando poco a poco la intención del ciudadano cuando nos quitaron los tres diputados de Amazonas, cuando metieron preso a nuestro diputado Juan Requesens, cuando poco a poco fueron allanando la inmunidad de los parlamentarios de manera violenta e inconstitucional y estos tuvieron que ir para el exilio, cuando siguieron extorsionando en el caso de nuestra diputada Ady Valero, quien se encuentra en un cuadro clínico de cáncer muy grave y que en su cama el 30 de diciembre fueron a tratar de comprar su voluntad, y Ady tranquilamente dice que prefiere morir antes de que muera Venezuela, y eso hala del talante de los diputados, ahí nosotros vamos a seguir”.

“Venezuela cuenta con una reserva moral de sus diputados que van a estar dispuestos a seguir con el compromiso que nosotros firmamos con ustedes en diciembre de 2015. Desde hace muchísimo tiempo nosotros no tenemos control de nuestras tarjetas, y eso es importante decirlo, Primero Justicia es mucho más que un aval legal, que ya no nos lo dieron, y que nos lo negaron desde 2016, cuando hicimos la renovación del partido y nos la negaron, así que no va a haber cambios sustanciales, PJ sigue siendo cada uno de los militantes, sigue siendo Juan Pablo Guanipa y su valentía a pesar de todo, sigue siendo Juan Requesens, que aún en la cárcel y en su auditoría dice que se niega a rendirse y que se siente orgulloso de ser un preso de la dictadura, y eso va a seguir siendo PJ”, acotó.

Finalmente reiteró que “aquí nosotros no nos podemos acostumbrar, no nos podemos acostumbrar porque aquí en Caracas nosotros vivimos en una burbuja, pero cuando sales al interior del país no puede ser que la gente no tenga gas, no tenga agua, no tenga luz, y no puede ser que la gente se acostumbre a eso, porque la verdad eso es lo que quiere el régimen, yo creo que esas os acciones, uno, informarnos y ser multiplicadores de mensajes claves y certeros, y dos, mantener la presión para decir muy claro que no nos acostumbramos a vivir así, tiene que ser la tarea de ahora, porque cualquier intervención militar o extranjera no está para nada en nuestras manos, ni siquiera en la de los diputados”.