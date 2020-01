El tuitero Luigino Bracci Roa pidió este domingo al Gobierno de Nicolás Maduro impedir la entrada de Juan Guaidó tras salir del país, pese a las prohibiciones, para participar en una conferencia contra el terrorismo en Bogotá con la presencia de Mike Pompeo y el presidente Iván Duque.

«De verdad que esta vez ya el gobierno no debería permitirle entrar de nuevo. Entiendo que no puedan ponerlo preso aquí adentro, pero ¿dejarlo entrar de nuevo para hacer su bochinche? No, por favor. Déjenlo afuera. Todos seremos mucho más felices (incluyéndolo)».

Otro tuitero, Luis Montiel, @VENEZULIANO, apoyó el comentario. «Una cosa es que salga ilegalmente. Lo pudiera entender. Pero, ¿se la va permitir entrar legalmente? Entonces hasta cuando ese maldito nos mama gallo, no joda. ¿Me tendré que meter a político para delinquir impunemente?»

Guaidó salió del país este domingo del país y fue recibido en el Palacio de Nariño por el presidente Iván Duque. Mañana participará en la III Conferencia Internacional contra el Terrorismo.