El analista internacional, Ángel Tortolero, precisó este jueves que el TSJ puede designar los nuevos rectores del CNE porque así lo contempla la Constitución.

“Si no se recomponen las posturas de la oposición dentro de la AN y nos presenta al país una directiva de esa Asamblea, si no queda claro esa situación, el TSJ asume la responsabilidad de nombrar a los rectores del CNE porque eso está contemplado en la Constitución y está así establecido… Si esta institución llamada Asamblea Nacional no se recompone a sí misma tendrá el TSJ elegir las autoridades y con ella iremos a elecciones y elegiremos las nuevas autoridades parlamentarias», enfatizó Tortolero a Unión Radio.

Afirmó que es una «tontería» creer que el oficialismo pagara por tener opositores a su favor «que no le servirían de nada. Simplemente asistió la bancada de la patria, votó por una plancha presentada ante el pleno de la AN. Ahora, hay un sector que que se pasó autoproclamándose todo el 2019 y ahora quiere autoproclamarse presidente del Parlamento».

Aseveró que el sector opositor de Juan Guaidó es responsable de los conflictos internos en la actualidad, por lo que abogó por «solventar las diferencias para convocar comicios parlamentarios este año».

Por otro lado enfatizó que EEUU sanciona «todo aquel que le contradiga en el mundo», por lo que considera que las medidas aplicadas contra el oficialismo afectan a toda la población.

«cada vez que hablamos de sanciones estamos hablando de oprimir más al pueblo, de acabar con las posibilidades de salir de esta crisis inducida”, finalizó.