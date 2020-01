El politólogo y editor de Punto de Corte, Nicmer Evans aseguró este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra la designación de una «junta interventora» de TeleSUR trae un reconocimiento implícito a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

“Habrá que tener la sentencia a mano, pero al menos que diga lo contrario tu solo anulas algo que reconoces, eso quiere decir q el TSJ reconoce a Guaidó como presidente de la AN… #ÚLTIMAHORA| TSJ anula nueva directiva de Telesur designada por Juan Guaidó”, posteó Evans en su cuenta Twitter.

Más reacciones



Por su parte el usuario Twitter Rogelio Guevara posteó que “Que esperaban del TSJ de Maduro sobre Telesur y Guaido? Que lo aplaudiera?”.

“Seguirán los chulos disfrutando lo poco que queda de las arcas públicas de nuestro país. Tribunales internacionales deberán condenar la violación de los derechos nacionales si se utilizan recursos de Venezuela en Telesur cubana”, afirmó el usuario Twitter Magdiel Fernández.

Y el usuario Luis Ernesto aseguró que “Esto da risa. De cierta manera reconocen a Guaidó co. O presidente encargado ya que el decreto de reorganizar Telesur fue dada como PRESIDENTE INTERINO y no como PRESIDENTE DE LA AN. Además, el TSJ reconoce a Luis Parra como encargado del del Poder Legislativo”.

Habrá que tener la sentencia a mano, pero al menos que diga lo contrario tu solo anulas algo que reconoces, eso quiere decir q el TSJ reconoce a Guaidó como presidente de la AN… #ÚLTIMAHORA| TSJ anula nueva directiva de Telesur designada por Juan Guaidó https://t.co/F660VcHG4p — Nicmer Evans (@NicmerEvans) January 30, 2020

.@ElPitazoTV Que esperaban del TSJ de Maduro sobre Telesur y Guaido? Que lo aplaudiera? — Rogelio Guevara Cantillo (@rogeliogc4) January 29, 2020

Seguirán los chulos disfrutando lo poco que queda de las arcas públicas de nuestro país. Tribunales internacionales deberán condenar la violación de los derechos nacionales si se utilizan recursos de Venezuela en Telesur cubana. @elcitizen @jguaido @TSJ_Legitimo @TAMARA_SUJU — Magdiel Fernandez Araujo. (@ArAgriabo) January 29, 2020