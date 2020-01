El dirigente de Alianza por el Referendo Consultivo, Enrique Ochoa Antich, reiteró este lunes que el TSJ oficialista debe verificar qué asamblea cuenta con el quórum necesario para hacerse con la directiva de la AN, si la de Luis o la de Juan Guaidó.



«Lo que yo he solicitado ante el TSJ es una verificación nominal. Si gana Parra es Parra, si gana Guaidó es Guaidó. Alguno de los dos lados nos está mintiendo porque no pueden haber dos mayorías, y lo que debieron haber hecho los diputados es levantar la mano y pedir una verificación nominal de la votación o haber pospuesto la sesión para el día siguiente y en vez de eso se generó esta situación absurda donde tenemos 3 asambleas con la ANC”, dijo Ochoa Antich a Unión Radio.

Insistió que «lo que pedí es llevar adelante la dirigencias necesarias para que se produzca la verificación nominal de la votación con los diputados que legítimamente deben constituir ese cuerpo».

En el programa Sin Duda de Unión Radio, también se refirió a una denuncia que interpuso ante la Contraloría y la Fiscalía, por la supuesta “malversación” de los recursos públicos por parte de los partidos políticos.

Por otro lado dijo que también interpuso ante el máximo tribunal otra denuncia pues afirma que tanto el partido del gobierno como organizaciones de oposición, han cometidos supuestos “delitos de peculado” al utilizar los fondos públicos en actividades políticas.

«Uno observa que en la oposición está recibiendo recursos públicos como la de la ayuda humanitaria… Cometen el mismo delito peculado que se realiza en el gobierno como en la carnetización del Psuv», concluyó Antich.