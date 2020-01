El constituyentista Francisco Torrealba desestimó la propuesta del MAS de hacer otra vez la elección en la AN, con Luis Parra y Juan Guaidó, así como con todos los diputados, al afirmar que ya se hizo, tal como lo manda la Constitución.



«Él (Guaidó) sabe que no tiene 100 votos pero ni a balazos. La propuesta del MAS es su propuesta, pero la elección se hizo el día que correspondía, en el lugar que correspondía y produjo los resultados que produjo. Es por un periodo. Si (Luis) Parra perdiera la mayoría, él seguiría siendo el presidente. Nadie pidió verificación nominal de quórum y ahora se intenta decir que no hubo quórum, pero todos ellos admiten que sí hubo», dijo Torrealba.

Se refirió a la petición que le hiciera ayer el TSJ oficialista a la directiva de Parra de entregar copia certificada del acta de juramentación. Señaló que ésta existe, aunque habían dicho que fue robada y que primero había pasado por las manos del GPP.

«Ya el TSJ hizo el requerimiento, el acta existe, y está firmada por Héctor Agüero, porque la junta no quiso entrar. Agüero asumió como cuando el 2016, de manera que no estaba en manos del bloque de la patria, sino entre dos bloques que se confrontan y agreden de forma mutua y estamos ahí tratando de separarlos y es vergonzoso. Venezuela no merece tener el Parlamento que tiene hoy en día», expresó.

«Es incontrovertible que había un amplísimo quórum y lo demuestran los hechos y las afirmaciones de unos y otros; la asistencia la llevaba la junta directiva del diputado que no quiso entrar porque no tenía los votos y no quería exponerse a la vergüenza de saberse derrotado y nadie se cree esa mentira de que él ganó 100-0, en el planeta Tierra saben que Guaidó ha sido objeto de rechazo y de señalamientos por corrupción», acotó.

No obstante, aseguró que el Parlamento se encuentra en un «proceso de transición al fin del desacato» y que lo importante es que «se observen las sentencias del TSJ, como que no puedes meter a quien quieras a ser diputado».

«Lo que se plantea hoy es que el diputado Parra se escogió una sola junta directiva. La reunión de 100 amigos no tiene ningún tipo de validez y esa ficción tratarán de imponérserla al mundo para poder justificar el billete gordo que se roban por la ayuda humanitaria y lo que se cogen de las utilidades de Citgo y Monómeros», dijo.

«Entre ellos se van a volver a caer a tiros porque cuando no se ponen de acuerdo en la repartición del botín, eso es lo que pasa entre malandros. Seguramente esas denuncias se seguirán evidenciando», añadió, y cuestionó si participarán en las elecciones parlamentarias de este año: «¿Estarán dispuestos a cometer de nuevo el mismo de error de no participar y dejarnos el Parlamento?», precisó.

Crisis económica



Entrevistado en Primera Página, Torrealba celebró que Nicolás Maduro haya sido trabajador porque «conoce muy de cerca» lo que significa ir por productos de primera necesidad, pues dice que eso ha permitido que haga los aumentos salariales.

«Gracias a Dios que tenemos un presidente que es un trabajador y que conoce muy de cerca lo que significa ir a adquirir los productos de primera necesidad y en consecuencia sabe que tienen que seguirse encontrando los caminos», señaló.

«En este esquema de ataque al país hay que volverse creativo y hay que cambiar la costumbre, ya no es definitivamente el clásico incremento de salario mínimo, ya no es ese clásico esquema el que va a resolver los problemas, en este país asediado por un bloqueo que está en manos de gente irresponsable que es feliz haciéndole daño a los venezolanos», comentó.

Dijo que desde la perspectiva de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, «son más importantes las conquistas que se logran en materia social que las de materia económica porque la moneda sigue siendo brutalmente atacada desde el exterior por la devaluación inducida y la hiperinflación que gracias a Dios ha empezado a ser controlada», aunque la AN señaló ayer que el 2019 cerró con más de 7 mil por ciento de inflación.

«Hay que sumar lo relativo a la producción, definitivamente la clase obrera tiene que enrumbarse hacia perfeccionar los mecanismos, de maximizar la producción y elevar la calidad. Estamos claros que entre más se produzca, más abierto estará el camino para salir de la crisis», reconoció.

Sobre los privados, dijo que sabe que hay empresarios con sus compañías paralizadas y otros que están haciendo «grandes esfuerzos» para mantenerse en el país. «Padecen de las consecuencias del bloqueo criminal. Sé que ellos sin ser afectos al gobierno están siendo objetos de medidas adoptadas por EEUU a petición de políticos venezolanos», precisó.

«Hoy el pueblo tiene mucha conciencia de cuál es la causa de la mayoría de los males que aquí padecemos y no es otra que el bloqueo y la falta de nacionalismo que le faltan a líderes», subrayó.