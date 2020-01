Para José Toro Hardy, los hechos de ayer en el Parlamento demostraron que existen héroes y villanos; y consideró que desde hace mucho tiempo no se veían «hombres tan ruines» en la política venezolana.



«La historia se construye con héroes y con villanos. El 5 de enero vimos héroes y villanos, vimos valientes y arrastrados, vimos la decencia en un bando y la abyección en el otro bando; pero no sólo lo vimos nosotros, el mundo entero fue testigo (…) Hacía mucho tiempo que no veíamos hombres tan valientes en la política venezolana. Hacía mucho tiempo que no veíamos hombres tan ruines en la política venezolana», dijo Toro Hardy en su cuenta de Twitter.

Recordó el 24 de enero de 1848, cuando José Tadeo Monagas irrumpió en el Congreso y fusiló a unos tantos; y sentenció: «El 5 de enero de 2020 vimos un acto ruin cuando el régimen usurpó y violó el Parlamento».

Ayer no se pudo dar la sesión esperada en el Palacio Federal Legislativo por impedimento de funcionarios de la PNB y GNB que no dejaron que los diputados opositores, que tienen la mayoría de la cámara, entraran al recinto.

Ante eso, los diputados chavistas tomaron como excusa que Juan Guaidó, quien estaba previsto iba a ser ratificado en el cargo, no quiso entrar al hemiciclo por no contar con los votos suficientes; y pasaron a juramentar a Luis Parra como «presidente» de la AN. Pero en redes sociales se evidenció los múltiples intentos del joven político por entrar al Parlamento. Incluso, se le vio intentando saltar una de las cercas del palacio, pero sin resultados.

Sin embargo, Guaidó ordenó que la sesión real se realizara en la sede de El Nacional, donde fue reelegido con 100 votos nominales. Según el Reglamento de Interior y de Debates, las sesiones se pueden realizar fuera del palacio, siempre que la junta directiva lo considere pertinente.

Cabe recordar que Parra fue señalado por el medio Armando.info de estar involucrado en tramas de corrupción en Colombia. Desde entonces, la postura de él y de otros apuntados ha sido de rechazo y enemistad contra Guaidó.