El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, criticó el discurso del monseñor Víctor Hugo Basabe en la procesión de la Divina Pastora luego de atizar contra el sector de Luis Parra al tiempo que les pidió que «se guarden sus cosas».

«Los católicos van a misa y tienen que calarse a un escualido… No dan la misa. Ellos creen que todos que están sentados ahí son amargados escualidos. Esto se va a terminar cuando algunos se paren y le digan que no vinieron a escuchar bolsería de políticas. Nadie les niega que sean adecos porque toda la jerarquía eclesiástica es adeca pero guárdense sus cosas, por eso la gente dice que no va más a la iglesia. Eso en algún momento ocurrirá y se llamará la revolución de las iglesias. Eso hay que hacerlo en algún momento», indicó Cabello en Con El Mazo Dando.

Por eso lado felicitó a la cuadrillas de motorizados que salieron hoy a la calle: «Lo hicieron para hacer su trabajo, hay que darles un aplauso… Hoy arrugó el que hace una semana andaba por allí creyendo que era guapo y lo hizo porque jamás y nunca han creído que este pueblo es capaz de hacer sus logros. Están muy equivocados, estamos dispuestos a hacer lo que sea».

Por último expresó, sobre la comisión de Noruega para llevar a cabo un diálogo, que «en realidad para quién sería un tanque de oxigeno el sentarse a negociar es para Juanito Alimaña, aunque no sé si merezca ese favor».