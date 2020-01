El diputado Timoteo Zambrano, representante de Cambiemos en la Asamblea Nacional e integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, aseguró este jueves que es imposible que las directivas de la Asamblea Nacional puedan elegir o conformar a un nuevo CNE, oportunidad que, desde su punto de vista, se perdió desde el año pasado.



«Estamos en un problema bastante complejo, la AN está muy cuestionada. A esto nos ha llevado todo este conflicto que no ha tenido solución. Cuando en la mesa aprobamos un nuevo CNE dijimos que era necesario que se incorporara el Psuv, aspirábamos un nuevo CNE para generar confianza y si no, que se abriera un diálogo político; eso no ha pasado. Si tú normalizabas mínimamente la AN, entendiendo que habían dos fracciones encontradas, se gana una oportunidad enorme para poder avanzar a dar solución a graves problemas: la conformación de un nuevo CNE era uno de ellos, hemos trabajado mucho, pero se perdió la oportunidad. Tuvimos una política y para poder tener un nuevo CNE era necesario que estuviese el Psuv y así tener los 2/3», dijo Zambrano en Primera Página, por Globovisión.

Continuó: «Hay en la mesa, ahorita, la continuación de la aplicación de los acuerdos, eso implicaba la incorporación del oficialismo y ahí tener un acuerdo político para la conformación del CNE, para tener unas elecciones….lamentablemente, aunque tuve siempre la aspiración que diciembre era un mes para haber concluido una fase tan importante como el comité de postulación, increíblemente no se pudo, no sé por qué, porque ahí están las mayorías, eso pudimos tenerla en el mes de diciembre, en 50 días o menos pudimos haberlo logrado, tener un nuevo CNE. No se pudo, pero aspirábamos que eso ocurriera entre enero y febrero de este año, pero jamás nos imaginamos este conflicto».

«Si el año pasado, cuando nosotros planteamos la necesidad de incorporación, no se podía de manera unilateral el CNE, porque no tenía los votos, por eso se incorpora la fracción del Psuv. Ahora, esto está dividido en dos pedazos. Entonces hoy luce efectivamente la imposiblidad que ninguna de esas directivas pueda elegir o conformar un nuevo CNE», sostuvo.

El diputado recalcó que ahora lo que procede, posiblemente, sea la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. «Hay un mecanismo, que es la omisión legislativa dictada por el TSJ. Que no significa que es la conformación, pero eso es lo que tenemos, o es el TSJ o es la ANC. No hay posibilidad material que hoy ocurra otra cosa y en el seno de la mesa, hay consenso para que se señale una ruta de un nuevo CNE», enfatizó.

Sobre la detención del diputado Gilber Caro y la gestión de la Mesa de Diálogo Nacional, Timoteo Zambrano indicó que él, en lo personal, conoce al diputado y ha pedido más información sobre su caso.

«En lo personal quiero decir que le tengo un gran aprecio a Gilber, hoy lamentablemente está de nuevo judicializado. No tenemos información exacta de cómo ocurrieron los hechos. Hemos pedido esa información, para ver exactamente qué ocurrió con este diputado, porque él fue liberado por gestiones de la mesa. Nos estamos ocupando, ya nos han informado que fue presentado a los tribunales y no está desaparecido. De tal manera vamos a seguir insistiendo y aspiramos tener información más precisa», comentó al respecto.

En materia de presos políticos, precisó: «Seguimos trabajando en eso, teníamos una lista de 56, y de esas 56 se han liberado 46. Yo creo que el dirigente político tiene que tener cuidado en que la manifestación debe ser pacífica, todos deben tener cuidado, porque lo que es difícil, es pretender que haya impunidad. Nosotros vamos a continuar trabajando en la excarcelación, liberación, como quieran llamarlo, de todos los presos políticos. Seguimos luchando por eso y aspiramos que una sociedad como la nuestra firme un acuerdo para no tener presos políticos».

El diputado aprovechó la señal de Globovisión para aclarar que él no asistió a la elección de la junta directiva de la AN, ni en el hemiciclo ni en El Nacional, porque su estatus es «diputado jubilado activo», y bajo esa condición tiene la libertad de asistir o no. «Asisto cuando creo que debo asistir y tengo al suplente que cumple la vacante», subrayó.

Explicó que tuvo la intención de asistir al Palacio Federal Legislativo pero al ver la reyerta en los alrededores prefirió no acercarse.

El diputado también manifestó su rechazo a la violencia que se ha desatado en el país desde el 5 de enero, sobre todo ayer cuando colectivos armados impidieron que diputados y periodistas se acercaran al hemiciclo.

«La violencia en cualquier manifestación, en cualquier forma es reprobable, eso no resuelve nada, la violencia de cualquier intensidad, como lo que pasó ayer, o como pasa con los golpes de Estado, con los drones, esa violencia no resuelve ni soluciona nada y es rechazable por quienes tenemos la convicción democrática», concluyó.