Christian Chirinos, director de Soluciones para Venezuela (de Claudio Fermín), afirmó este jueves que su partido se está preparando para las elecciones parlamentarias previstas para este año, al tiempo que descartó la realización de elecciones presidenciales.

«Plantear hoy aquí que para finales de año habrá unas elecciones presidenciales no sería cierto. No estaríamos diciendo la verdad. Y parte de la realidad política pasa porque los actores digamos la verdad y la verdad es que la CRBV establece elecciones parlamentarias», indicó Chirinos cuyo partido participa en la mesa de diálogo con el Gobierno.

Chirinos recordó que Venezuela viene de una, en referencia a las del 20 de mayo de 2018 que fueron rechazadas por gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, pese al desconocimiento, «votaron cerca de 7 millones de venezolanos, y 8 millones gracias a la abstención, que dejaron patente que existe un presidente, que es Nicolás Maduro, (aunque) reconocemos que ha venido perdiendo la legitimidad de la calle».

Sobre la realización de las parlamentarias, Chirinos pidió a la AN la misma «celeridad» que tuvo para reformar el Reglamento de Interior y Debates, y conforme «de inmediato» un nuevo CNE.

«Estamos devolviendo la reinstitucionalización a los pilares fundamentales de un Estado, que es la AN. Esperamos que así como tuvieron la celeridad para renovar el Reglamento de Interior y de Debates, podamos tener a posibilidad de la conformación de un nuevo CNE que ha sido un planteamiento de Soluciones y de todos los que militamos en la oposición desde hace varios años», señaló.

«Esperamos de la AN la elección inmediata de un nuevo CNE. Hay realidades políticas, como desacato o usurpación, pero ninguno de los dos temas se establecen en la Constitución, y la realidad es que si hay un gran logro hasta ahora es una recomposición del foro político venezolano que pasa por el encuentro de dos partes que hasta septiembre no se sentaban sino fuera del país», insistió.

Presos políticos

Sobre los presos políticos, dijo Chirinos que hasta ahora se han liberado 31 de estos, lo que calificó de insuficiente. «Hemos abogado por una amnistía nacional», como las realizadas en la cuarta República.

No obstante, afirmó que Soluciones, como los demás partidos políticos de oposición sentados con el gobierno socialista, no está «rogando» sino exponiendo exigencias.

«Muchos de esos presos políticos no tienen un proceso penal ni un tema de derecho a la defensa. Pero nosotros estamos en la mesa, no de manera genuflexa, no rogando. Estamos llevando el reclamo de ellos, de sus familiares. Y todo este año llevaremos a Venezuela la posibilidad de que no haya presos políticos», precisó..